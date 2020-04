Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus - autrefois le perturbateur du marché des smartphones - a désormais sa place à la table établie. Avec le OnePlus 8 Pro, lentreprise a construit son téléphone le plus puissant, le plus premium et le plus complet à ce jour.

Nous lavons déjà examiné , mais nous voulons souligner certaines des fonctionnalités de ce téléphone que nous apprécions vraiment.

Panneau AMOLED fluide de 6,78 pouces

Quad HD + (3168 x 1440)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Lorsque OnePlus nous a parlé de lécran de son OnePlus 8 Pro, la société a déclaré quil était peu probable que nous en voyions un meilleur toute lannée, et nous sommes enclins à être daccord. Lénorme écran de 6,78 pouces de ce téléphone est fantastique.

Activez ensemble son taux de rafraîchissement et sa résolution maximum, et vous obtenez un écran dune netteté exceptionnelle qui est vraiment réactif et visuellement fluide. Les détails sont nets, les couleurs sont vives et il est super lumineux lorsque vous le montez à sa pleine luminosité. Avec la prise en charge HDR10 et HDR10 +, il est également réglé pour améliorer tous vos originaux HDR Netflix préférés.

Si vous nêtes pas quelquun qui aime les couleurs vives et laime un peu plus techniquement précis, cest bien aussi. OnePlus vous offre dautres options détalonnage pour ajuster le profil, vous permettant de choisir un préréglage différent (y compris sRGB et Display P3), et vous pouvez même ajuster manuellement la température vous-même.

Ajoutez tout cela à limpact ajouté en ayant un cadre minimal, et vous avez ce magnifique panneau qui occupe pratiquement toute la surface avant du téléphone. Ça ne va pas mieux que ça.

Finition givrée pour éviter les empreintes digitales

Verre multicouche

Le verre dépoli est le nouveau truc pour les smartphones comme, apparemment, cest la couleur verte. OnePlus a parfaitement raison avec la finition Glacial Green sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Cest agréable à regarder et agréable à toucher.

Jadore vraiment cette finition Glacial Green. Ce pourrait même être la couleur de mon smartphone la plus préférée si jamais. Jaime un peu de sarcelle dhiver ... pic.twitter.com/57fXrfIeOb - Cam Bunton (@CamBunton) 15 avril 2020

Si vous pensez à vous-même «ça a lair assez bleu», ne vous inquiétez pas, vous nêtes pas le seul. Le Glacial Green de OnePlus est en fait plus dun bleu-vert / turquoise. Selon la façon dont la lumière la frappe, elle peut parfois sembler vert menthe. Dautres fois, il prend cette turquoise assez vive. Et nous sommes là pour ça. Toute la journée.

La texture est superbe aussi. Cette sensation givrée est lisse au toucher - et pas du tout «collante». Plus important encore: il nest pas aussi glissant que les finitions brillantes et il nattire pas les empreintes digitales aussi facilement.

Charge sans fil 30 W

0-50% en 30 minutes

Recharge inversée

La recharge sans fil est super pratique, cela ne fait aucun doute. Quand il sagit de seffondrer dans le lit la nuit, vous ne voulez pas chercher le câble pour votre téléphone, alors que vous pourriez plus facilement simplement poser votre téléphone sur un support ou une base de chargement sans fil et le laisser faire son travail.

Le seul problème avec la recharge sans fil a toujours été sa vitesse. Jusquà récemment, ce processus a été lent. Avec OnePlus, cest tout le contraire: en utilisant le support de charge sans fil OnePlus 30W (vendu séparément) , vous pouvez obtenir votre batterie OnePlus 8 Pro vide jusquà 50% en moins dune demi-heure.

Cela signifie que si vous oubliez de le charger pendant la nuit, vous pouvez le mettre sur le stand lorsque vous vous réveillez, vous préparer pour le travail, prendre le petit-déjeuner, prendre votre café et vous aurez toujours à peu près assez de batterie pour vous amener à la fin de votre journée de travail.

Oh, et si vous souhaitez donner une recharge sans fil rapide à vos AirPods ou à votre smartwatch alimentée par Qi, OnePlus propose également une charge sans fil inversée. Ouvrez simplement les écouteurs ou regardez à larrière de votre téléphone avec le mode activé.

Capacité de la batterie de 4 510 mAh

Charge optimisée

Pour la plupart des gens de nos jours, une bonne batterie est celle qui peut vous amener tôt le matin, en passant par une journée de travail chargée et jusquau coucher. Avec le 8 Pro, OnePlus a réussi.

Lors de nos jours dutilisation les plus chargés, avec une surutilisation délibérée du téléphone - tests de jeux, vidéo et caméra - nous sommes toujours arrivés à la fin de la journée avec beaucoup de choses dans le réservoir. Les jours plus légers, il nest pas exagéré de dire que cela pourrait être une batterie de deux jours pour certaines personnes. La gestion de lalimentation en veille est excellente.

Cependant, la longévité de la batterie ne se résume pas à prendre le plus de temps pour passer de 100% à vide. Cest à quel point cela fonctionne bien au fil du temps que vous possédez le téléphone. Cest là que la charge optimisée entre en jeu. Si vous mettez régulièrement votre téléphone en charge pendant la nuit, le téléphone OnePlus apprendra votre modèle et finira par arriver au point où il se charge lentement et natteint 100% que juste avant de vous réveiller et de saisir votre téléphone. Le fait davoir moins de temps à 100% signifie quil gardera sa capacité de pointe plus longtemps et quil subira moins de dégradation au fil du temps.

Oxygen OS 10.5

Beaucoup doptions de personnalisation

OnePlus est synonyme de logiciel léger, rapide et personnalisable. Oxygen OS 10.5 reprend cette philosophie et fonctionne avec, offrant le logiciel le plus fluide de lentreprise à ce jour. Vous ne trouverez aucune application en double ou redondante inutile. Nous le préférons aux versions de nombreux autres fabricants.

OnePlus propose également un hub de personnalisation pour tout changer, de la forme et du style des icônes à lanimation que vous voyez lorsque vous déverrouillez le téléphone à laide du scanner dempreintes digitales intégré. Cela signifie que vous navez pas vraiment besoin dinstaller un lanceur tiers pour que votre téléphone ressemble à ce que vous voulez. Vous pouvez installer des packs dicônes tiers, changer les couleurs daccentuation dans linterface utilisateur et même choisir différentes tuiles de paramètres rapides en forme dans le menu déroulant. Cest merveilleux.