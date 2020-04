Trucs et astuces OnePlus 8 Pro: Master Oxygen OS 10.5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus est connu pour charger ses smartphones avec un logiciel léger mais personnalisable avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires utiles. Les OnePlus 8 et 8 Pro ne sont pas différents. Avec la dernière version dOxygen OS, construite sur Android 10, il y a beaucoup à faire. Nous avons trouvé certains de nos trucs et astuces les plus utilisés et préférés à essayer sur votre nouveau téléphone OnePlus.

Il convient de noter que si certains dentre eux ne sappliquent quau OnePlus 8 Pro , la plupart dentre eux seront également disponibles sur OnePlus 8, et pourraient même se frayer un chemin vers les anciens modèles OnePlus lorsquils seront mis à jour vers Oxygen OS 10.5.

squirrel_widget_233198

OnePlus a mis lun des meilleurs écrans sur le marché dans son dernier téléphone phare, mais plus important encore, nous a donné de nombreuses façons de le faire convenir individuellement. Que vous souhaitiez ajuster la couleur, la netteté ou le taux de rafraîchissement, tout est là.

Activer le taux de rafraîchissement de 120 Hz: OnePlus a mis un écran de 120 Hz sur le OnePlus 8 Pro, mais il nest pas actif par défaut. Dirigez-vous vers Paramètres> Affichage> Avancé et choisissez maintenant «Taux de rafraîchissement». Sélectionnez 120Hz et maintenant votre écran sera capable de délivrer jusquà 120 images par seconde.

Résolution QHD + maximale: dans le même menu de paramètres «Avancé», vous trouverez «Résolution». Sélectionnez-le et choisissez maintenant «QHD +». Si vous avez tous les deux sélectionné, vous exécuterez votre écran à sa résolution maximale et à son taux de rafraîchissement le plus élevé simultanément.

Calibrage de lécran: en conservant le même menu "Avancé", sélectionnez "Calibrage de lécran". Ce que vous pouvez faire maintenant, cest choisir la façon dont lécran apparaît. Vous pouvez choisir de le rendre vif et coloré, ou de vous rendre plus sobre et naturel. Si vous sélectionnez loption `` Avancé , vous pouvez désormais choisir entre `` sRGB , `` Affichage P3 ou `` AMOLED Wide Gamut , et même ajuster le curseur de température de couleur pour le rendre plus chaud ou plus frais.

Enregistrement décran: vous pouvez tout enregistrer sur votre écran en baissant la nuance des paramètres rapides et en recherchant la vignette «enregistreur décran». Sélectionnez cela, puis vous obtiendrez un petit contrôle contextuel à lécran. Appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer ou appuyez sur la roue dentée des paramètres pour accéder aux paramètres denregistrement.

Masquer la caméra avant: la caméra avant du OnePlus 8 Pro est dans une minuscule découpe perforée, ce qui ninterrompt pas beaucoup. Cependant, si vous préférez le cacher, vous pouvez activer une lunette virtuelle pour le camoufler. Dirigez-vous vers Paramètres> Affichage> Avancé> Zone daffichage de la caméra avant. Maintenant, choisissez «Masquer la caméra avant» pour activer la barre noire en haut de lécran qui masque lapparence de cette caméra selfie.

Zone de confort: ce paramètre active une fonction par laquelle le téléphone utilise les informations des capteurs de lumière ambiante pour ajuster la température de couleur de lécran afin de mieux correspondre à la température de la lumière où que vous soyez. Accédez à Paramètres> Affichage et activez «Zone de confort».

Lissage graphique MEMC / Motion: avec un écran à taux de rafraîchissement élevé, il y a toujours un risque que le contenu ne correspond pas à la fluidité de laffichage et donc MEMC aide à le mettre à léchelle. Dirigez-vous vers Paramètres> Affichage et choisissez maintenant «Lissage des graphiques animés» et activez-le.

Activer le mode nuit automatiquement: cest une ancienne fonctionnalité, mais utile. Le mode nuit coupe la lumière bleue de lécran pour aider à détendre vos yeux le soir. Accédez à Paramètres> Affichage> Mode nuit et allumez-le manuellement avec la bascule ou appuyez sur `` Activer automatiquement pour planifier une heure prédéfinie pour quil se déclenche tous les jours.

Activer le mode lecture: Si vous souhaitez rendre lécran plus contrasté et désaturé lorsque vous lisez des livres électroniques sur votre téléphone, vous pouvez activer le mode lecture. Accédez à Paramètres> Affichage> Mode de lecture et activez-le, ou faites glisser vers le bas la nuance de notification / paramètres rapides en haut de lécran du téléphone et recherchez la vignette Mode de lecture.

Mode de lecture automatique: pour vous assurer que le mode de lecture se lance automatiquement lorsque vous lancez une application pertinente, accédez à Paramètres> Affichage> Mode de lecture, puis appuyez sur `` Ajouter des applications pour le mode de lecture et choisissez maintenant les applications que vous souhaitez lancer automatiquement.

Mise à léchelle de laffichage: dans le menu principal Paramètres, choisissez «Affichage» et recherchez maintenant «Mise à léchelle de laffichage». Vous pouvez maintenant ajuster le curseur qui modifie la taille des différents éléments de linterface lorsquils apparaissent à lécran. Cela affecte également lespacement de tout.

Modifier la taille de la police: juste au-dessus de loption de mise à léchelle de laffichage, vous trouverez «Taille de la police». Ceci est similaire, mais ne concerne que le texte de lun de vos menus et applications. Appuyez dessus et ajustez maintenant le texte à votre convenance.

Décrochez le téléphone pour afficher laffichage ambiant: laffichage ambiant est la version OnePlus dun écran de verrouillage à faible consommation dénergie. Plutôt que de montrer un fond décran en couleur, cest un écran entièrement noir avec une horloge de base et des icônes de notification. Pour lafficher lorsque vous décrochez le téléphone, accédez à Paramètres> Affichage> Affichage ambiant et activez «Décrochez votre téléphone pour afficher».

Appuyez sur lécran pour afficher laffichage ambiant: comme ci-dessus, activez loption `` Appuyez sur lécran pour afficher , et maintenant lorsque vous appuyez sur lécran de votre téléphone lorsquil est en veille, vous verrez laffichage ambiant.

squirrel_widget_233185

Ajoutez plus dapplications sur votre écran daccueil: appuyez longuement sur le fond décran de votre écran daccueil et choisissez «Paramètres de lécran daccueil», puis appuyez sur «Disposition de lécran daccueil». Ici, vous pouvez régler le nombre de colonnes dapplication sur votre écran daccueil et régler la taille des icônes.

Choisissez un fond décran en direct: appuyez longuement sur le fond décran de votre écran daccueil et choisissez «fonds décran». Tous les fonds décran animés de OnePlus qui saniment ont une petite icône de montagne dans le coin supérieur entourée de petits points. Choisissez lune dentre elles et voyez comment les images bougent et changent en fonction de la façon dont vous faites glisser lécran du téléphone.

Modifier la forme et le style de licône: accédez à Paramètres> Personnalisation et vous trouverez toute une série doptions de personnalisation. Faites défiler vers le bas et vous verrez «Icon pack». Choisissez ceci et sélectionnez lun des packs préinstallés, ou vous pouvez appuyer sur "Plus" et télécharger / installer lune des nombreuses options disponibles sur le Google Play Store.

Masquer les étiquettes des icônes: appuyez longuement sur le fond décran de votre écran daccueil et choisissez «Paramètres de lécran daccueil», activez maintenant le bouton «Masquer les étiquettes des icônes».

Afficher toutes les applications sur les écrans daccueil: vous pouvez lancer un iPhone comme vous le souhaitez, où toutes vos applications sont sur vos écrans d accueil. Appuyez longuement sur le fond décran et choisissez à nouveau «Paramètres de lécran daccueil». Maintenant, choisissez «Disposition du lanceur» et appuyez sur «Écran daccueil uniquement».

Modifier la forme des vignettes de paramétrage rapide: En plus de changer lapparence des icônes dapplication, vous pouvez modifier la forme des vignettes de paramétrage rapide dans la nuance des paramètres déroulants qui apparaît lorsque vous balayez vers le bas depuis le bord supérieur de lécran. Accédez à Paramètres> Personnalisation et choisissez «Icônes système». Vous pouvez maintenant sélectionner rond, carré, larme ou rectangle rond.

Choisissez un thème prédéfini: dans ce même menu "Personnalisation", vous verrez "Thème prédéfini" en haut de la page. Appuyez dessus, puis choisissez lune des options disponibles. Ce faisant, vous choisissez un jeu de couleurs, un pack dicônes, une lumière dhorizon et divers autres styles déléments visuels.

Personnaliser la couleur daccent: Restez dans ce même menu et choisissez «Couleur daccent» (sil ne souvre pas, vous devez entrer dans «Ton» et assurez-vous de choisir «Clair» ou «Foncé». Cela a un impact sur la façon dont les accents à lintérieur Le menu des paramètres de votre téléphone apparaît. Maintenant, choisissez parmi les couleurs en bas, ou appuyez sur "Personnalisation" pour créer votre propre couleur en faisant glisser un sélecteur de couleurs ainsi quen ajustant la saturation et lobscurité.

Style dhorloge daffichage ambiant: dans Paramètres> Personnalisation, vous verrez à nouveau une vignette en haut qui dit «Style dhorloge». Cela change lhorloge qui apparaît sur votre affichage ambiant. Choisissez le style que vous aimez.

Changer la couleur `` Horizon Light : La lumière Horizon est la façon dont lécran OnePlus envoie une couleur des deux côtés de lécran lorsquune notification arrive (lorsquelle est en veille). Accédez à Paramètres> Affichage> Affichage ambiant> Horizon Light et choisissez maintenant lune des couleurs. Vous avez le choix entre bleu, rouge, or et violet.

Modifier leffet danimation dempreinte digitale: dans Paramètres> Personnalisation, appuyez sur la vignette qui dit `` Effet danimation dempreinte digitale , vous pouvez maintenant choisir parmi les animations disponibles qui apparaissent lorsque vous posez votre pouce ou votre doigt sur le capteur dempreinte digitale.

Utiliser les boutons de navigation: si vous souhaitez utiliser les boutons de navigation à lancienne pour rentrer à la maison, revenir en arrière et accéder aux applications récentes, accédez à Paramètres> Boutons et gestes et sélectionnez maintenant `` Navigation et gestes . Sélectionnez maintenant «Retour, maison, récents».

Utiliser les gestes de navigation: suivez le même itinéraire que le conseil ci-dessus et sélectionnez cette fois «gestes de navigation». Maintenant, pour interagir avec le téléphone, balayez vers le haut depuis le bas pour rentrer à la maison, balayez vers lintérieur depuis les côtés pour revenir en arrière et balayez vers le haut et maintenez pour accéder aux applications récentes. Pour basculer rapidement entre les applications, faites glisser votre doigt vers le haut, puis faites-le glisser vers la droite.

Supprimez la barre inférieure: lorsque les gestes de navigation sont activés, une fine barre grise se trouve au bas de lécran pour indiquer où glisser. Si vous souhaitez le supprimer, restez dans le menu "Barre de navigation et gestes" et activez le bouton "Masquer la barre inférieure".

Ramener le bouton dalimentation: Par défaut, lorsque vous appuyez et maintenez le bouton dalimentation / veille sur le côté, il néteint pas le téléphone, il lance un assistant (Google ou Alexa). Si vous souhaitez lutiliser à nouveau comme bouton dalimentation, accédez à Paramètres> Boutons et gestes, puis appuyez sur «Appuyez et maintenez le bouton dalimentation».

Double-cliquez sur le bouton dalimentation pour lancer lappareil photo: il sagit dune fonctionnalité OnePlus standard, mais si vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton dalimentation / verrouillage, il lance lappareil photo.

Capture décran à trois doigts: Accédez à Paramètres> Boutons et gestes et appuyez sur «Gestes rapides». Basculez maintenant sur `` Capture décran à trois doigts et lorsque vous glissez avec trois doigts sur lécran de votre téléphone, il faudra une capture décran.

Dessiner des lettres pour lancer des applications: dans le menu des gestes rapides, vous verrez une liste de lettres que vous pouvez dessiner pour lancer une fonction ou une application. Choisissez-en un et décidez maintenant ce que vous voulez que ce geste lance.

Augmenter pour répondre aux appels: pour répondre automatiquement aux appels lorsque vous décrochez le téléphone et le portez à votre oreille, accédez à Paramètres> Boutons et gestes> Augmenter pour répondre / basculer. Basculez maintenant sur «Raise to answer».

Augmentez pour passer du Bluetooth à lécouteur: En standard lorsque vous avez des écouteurs Bluetooth connectés pendant un appel, si vous portez votre téléphone à loreille dans les cinq premières secondes de lappel, il passera automatiquement à lécouteur de votre téléphone à la place.

Appuyez deux fois pour verrouiller le téléphone: si vous le souhaitez, vous pouvez verrouiller votre téléphone en appuyant deux fois rapidement sur le fond décran de lécran daccueil, mais vous devez lactiver. Appuyez longuement sur le fond décran et appuyez sur «Paramètres de lécran daccueil» et activez maintenant le commutateur «Appuyez deux fois pour verrouiller».

Cloner des applications: si vous avez un travail et un compte personnel pour les applications de messagerie, vous voudrez peut-être envisager davoir une `` application parallèle pour que vous puissiez accéder à lun de vos comptes quand vous le souhaitez. Accédez à Paramètres> Utilitaires> Applications parallèles. Une liste apparaîtra avec toutes les applications compatibles que vous avez installées. Activez simplement ceux que vous souhaitez, et un clone apparaîtra dans le tiroir de votre application.

Recherche rapide au lieu du tiroir dapplications: par défaut, comme toujours, vos applications se trouvent dans un tiroir dapplications que vous faites glisser du bas vers le haut. Si vous préférez simplement lancer une option de recherche rapide à la place, appuyez longuement sur le fond décran de votre écran daccueil et sélectionnez "Paramètres de lécran daccueil". Appuyez maintenant sur «tiroir» et choisissez loption «Recherche rapide».

Choisissez vos applications par défaut: que vous souhaitiez quune application spécifique soit votre navigateur par défaut, SMS, téléphone, galerie, musique ou messagerie (etc.), vous pouvez définir manuellement vos paramètres par défaut vous-même en accédant à Paramètres> Applications et notifications> Applications par défaut. Sélectionnez maintenant le type dapplication que vous souhaitez définir et choisissez lapplication que vous souhaitez par défaut pour cela.

Définir des minuteries pour des applications individuelles: si vous souhaitez contrôler le temps que vous passez dans une application spécifique, accédez à Paramètres> Applications et notifications> Temps décran, et maintenant vous verrez une liste dapplications en bas. Appuyez sur licône en forme de sablier à côté du nom de cette application, choisissez une limite de temps et appuyez sur «OK».

Autorisations dapplication: pour voir quelles applications ont accès à des éléments tels que votre position, la caméra du téléphone, les capteurs corporels, le calendrier, etc., accédez à Paramètres> Applications et notifications> Autorisations dapplication, et maintenant vous pouvez voir et contrôler à quelles applications ont accès qui fonctionne.

Masquer les notifications sensibles: accédez à Paramètres> Applications et notifications> Notifications et désactivez maintenant le bouton "Notifications sensibles". Maintenant, vous ne verrez pas le contenu du message apparaître sur votre écran de verrouillage.

Bloquer les notifications dapplications spécifiques: dans le même menu Paramètres, vous verrez une liste des notifications récentes par application en haut, vous pouvez désactiver lune dentre elles rapidement là-bas. Ou, «Tout voir des 7 derniers jours» vous donnera une liste plus longue, et vous pouvez désactiver lun de ceux-ci.

Désactiver les points de notification: dans les paramètres de notification en bas, vous verrez une bascule «Autoriser les points de notification». Désactivez-le et vous ne verrez plus de points apparaître sur les icônes des applications lorsque vous avez une alerte qui vous attend.

Ajouter plusieurs empreintes digitales: il sagit dun excellent conseil si vous décrochez souvent votre téléphone à deux mains ou si vous souhaitez pouvoir le déverrouiller avec un index pendant quil repose sur votre bureau. Dirigez-vous vers Paramètres> Écran Sécurité et verrouillage> Déverrouillage par empreinte digitale. Maintenant, appuyez sur Ajouter une empreinte digitale et numérisez les empreintes supplémentaires que vous souhaitez utiliser.

Changer le mode de déverrouillage de lécran: dans Paramètres> Écran de sécurité et de verrouillage, vous trouverez une option de verrouillage de lécran, où vous pouvez choisir de configurer un modèle, un code PIN ou un mot de passe. Si vous avez activé le scan dempreintes digitales, vous devrez choisir lun de ces trois comme sauvegarde.

Smart Lock: Smart Lock est une fonctionnalité quAndroid a depuis un certain temps. Il vous permet de garder le téléphone déverrouillé sil détecte quil est sur vous, ou si vous êtes à la maison (ou tout autre emplacement normal), ou si vous avez un appareil Bluetooth spécifique (comme vos écouteurs préférés) connecté. Pour lactiver, accédez à Paramètres> Écran Sécurité et verrouillage> Smart Lock. Choisissez maintenant si vous souhaitez lactiver pour la détection sur le corps, les lieux de confiance ou les appareils de confiance.

Espace caché: si vous placez simultanément un pouce et un doigt sur votre écran daccueil et que vous les écartez maintenant verticalement, vous vous lancerez dans un espace caché où vous pourrez stocker des applications. Vous pouvez également y accéder en ouvrant le tiroir de lapplication et en faisant glisser vers la droite.

Mot de passe protéger lespace caché: pour placer cet espace derrière un scan de mot de passe / empreinte digitale, ouvrez votre espace caché et appuyez sur les trois points dans le coin. Appuyez maintenant sur «Activer le mot de passe» et entrez le mot de passe de lécran de verrouillage de votre téléphone ou scannez votre doigt / pouce.

Activer le déverrouillage du visage: cette fonction vous permet de déverrouiller le téléphone avec votre visage, mais nest pas aussi sécurisée quune analyse dempreintes digitales, elle ne peut donc pas être utilisée pour lauthentification de paiement / téléchargement. Dans Paramètres> Écran Sécurité et verrouillage> Déverrouillage du visage, appuyez sur Ajouter des données de visage pour passer par le processus de capture, puis activez le commutateur Déverrouillage du visage.

Déverrouillez instantanément avec votre visage: Si vous ne voulez pas avoir à glisser pour déverrouiller votre téléphone à laide de Face Unlock, vous pouvez basculer loption `` Déverrouillage automatique une fois lécran allumé . Il déverrouillera instantanément le téléphone dès quil reconnaîtra votre visage.

Verrouiller nimporte quelle application derrière lempreinte digitale / mot de passe: Accédez à Paramètres> Utilitaires> Casier dapplication, et maintenant vous pouvez ajouter des applications que vous souhaitez verrouiller derrière une analyse de mot de passe / empreinte digitale, et même choisir de masquer les notifications de ces applications pour les garder privées.

Charge optimisée: les derniers téléphones OnePlus ont une fonctionnalité appelée `` Charge optimisée qui apprend essentiellement vos habitudes de charge pendant la nuit et garantit que la batterie atteint seulement 100% de sa capacité juste avant de vous réveiller lorsquelle est branchée ou sur son support de charge sans fil. Pour vous assurer que cela est activé, accédez à Paramètres> Batterie et assurez-vous que le bouton `` Charge optimisée est activé.

Mode de coucher sans fil: le premier chargeur sans fil de OnePlus est rapide, ce qui signifie quil a besoin daide supplémentaire pour se refroidir. Dans ce cas, cest un fan qui gronde. Pour rendre la charge plus silencieuse (et plus lente), accédez à Paramètres> Batterie> Mode coucher et allumez-la manuellement ou planifiez-la.

Recharge sans fil inversée: vous pouvez recharger sans fil dautres produits compatibles Qi depuis votre OnePlus 8 Pro. Pour lactiver, allez dans Paramètres> Batterie> Charge inversée et allumez-le, ou déposez la nuance des paramètres rapides en haut de lécran et trouvez la vignette Charge inversée. Maintenant, allumez-le, tournez votre OnePlus 8 Pro sur le devant et placez lobjet que vous souhaitez charger sur son dos, près du milieu.

Économiseur de batterie: pour aider votre batterie à durer encore plus longtemps lorsque vous la videz plus rapidement que la normale, rendez-vous dans Paramètres> Batterie et activez «Économiseur de batterie». Cela élimine certains processus darrière-plan qui déchargent la batterie pour aider le téléphone à fonctionner encore plus longtemps.

Autre astuce pour économiser la batterie: basculez lécran vers le bas en résolution FullHD + et à un taux de rafraîchissement de 60 Hz en utilisant les conseils que nous vous avons montrés dans la section Affichage. Vous pouvez également activer le ton sombre dans lécran de personnalisation pour économiser un peu plus de batterie.

Prise de vue complète en 48MP: comme avec la plupart des appareils photo à haut nombre de pixels sur les smartphones, OnePlus utilise la liaison de pixels pour réduire la taille de limage de 48 mégapixels à 12 mégapixels. Pour prendre des photos avec la pleine résolution de 48 mégapixels, ouvrez lappareil photo et appuyez sur la petite icône «12MP» en haut.

Prise de vue de macros: OnePlus utilise la caméra ultra grand angle pour activer le mode `` Super macro . Activez-le en appuyant sur licône macro qui ressemble à une petite fleur dans lapplication appareil photo.

Photographiez avec la caméra à filtre couleur: l une des fonctionnalités les plus inhabituelles du OnePlus 8 Pro. Ouvrez lapplication Appareil photo et, en mode normal Photo, appuyez sur la petite icône de filtres en haut à droite. Il ressemble à trois cercles chevauchant la forme dune pyramide. Glissez maintenant jusquau dernier filtre appelé «Photocrom».

Mode nuit: Celui-ci est facile. Ouvrez simplement lappareil photo et balayez jusquà «Nightscape». Lorsque vous utilisez ce paramètre, vous pouvez prendre des photos à main levée dans des conditions de très faible luminosité pour attirer automatiquement plus de lumière, tandis quun algorithme intelligent garantit que tout tremblement de vos mains est annulé.

Prise de vue nocturne longue exposition: ouvrez lapplication Appareil photo et passez en mode «Nightscape». Maintenant, appuyez sur «Paramètres» et recherchez loption «Trépied longue exposition». Activez linterrupteur, maintenant lorsque votre téléphone est monté sur un trépied la nuit, en mode Nightscape, cela prendra automatiquement une exposition beaucoup plus longue que la normale.

Prendre une photo en rafale: Pour prendre une photo rapide en rafale, maintenez simplement le déclencheur enfoncé lors de la prise de vue en mode Photo normal.

Désactiver le son de lobturateur: ouvrez lapplication Appareil photo, appuyez sur «Paramètres» et désactivez maintenant loption «Son de lobturateur». Maintenant, il ny aura plus de bruit lorsque vous prenez une photo.

Capturez une vidéo CINE 21: 9: Ouvrez lapplication Appareil photo, appuyez sur «Paramètres» et choisissez maintenant «Résolution vidéo». Les deux dernières options sont 4K CINE 30fps et 4K CINE 60fps. Ces deux vidéos tournent en 4K au format 21: 9 pour une prise de vue beaucoup plus large que le rapport 16: 9 habituel.

Shoot 480fps slow-mo: Dans cette même liste doptions, en bas de lécran, vous verrez deux paramètres de ralenti. La valeur par défaut est Full HD à 240 images par seconde. Si vous voulez une prise de vue au ralenti encore plus lente, choisissez loption 720P 480FPS. Ce sera une résolution inférieure, mais ce sera beaucoup plus lent.

Ajouter / supprimer des modes de prise de vue de lappareil photo: lorsque vous ouvrez lappareil photo, vous avez le choix entre de nombreuses options de prise de vue, et passer dun mode à lautre est facile. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer certaines de ces options, appuyez sur «Paramètres» dans lapplication Appareil photo et choisissez «Modes personnalisés». Vous pouvez désormais facilement ajouter, supprimer ou réorganiser lun des modes de prise de vue.

Ajouter une grille: certaines personnes trouvent les grilles à lécran utiles pour le cadrage lors de la prise de vue dimages fixes ou de vidéos. Pour lactiver, ouvrez lapplication Appareil photo, appuyez sur «Paramètres» et choisissez «Grille». Vous aurez la possibilité de choisir soit 3x3, 4x4 ou Golden Ratio.

Lancement rapide: Une fonctionnalité intéressante est le lancement rapide. Accédez à Paramètres> Utilitaires> Lancement rapide et activez-le. Maintenant, lorsque vous gardez votre pouce sur le capteur dempreintes digitales après avoir déverrouillé le téléphone, un menu de lancement rapide apparaît et vous permet de sélectionner des actions rapides pour plonger directement. Par défaut, cest: recherche vocale Google, nouvelle note et nouvel événement de calendrier.

Modifier les raccourcis de lancement rapide: pour modifier les raccourcis qui apparaissent dans ce menu, restez dans le menu des paramètres de lancement rapide et appuyez sur «Paramètres des raccourcis» et sélectionnez maintenant «Ajouter des raccourcis».

Planifier les heures de mise sous tension et hors tension: Si vous souhaitez que votre téléphone séteigne et se rallume à une heure définie chaque jour, accédez à Paramètres> Utilitaires> Mise sous / hors tension programmée. Basculez maintenant loption Power on puis choisissez de régler lheure, et faites de même pour la bascule Power off.

Transférer vos anciens contacts / données vers OnePlus: Au cours des dernières années, OnePlus a rendu très facile le transfert de données, photos, applications, contacts, etc. à partir dun ancien téléphone Android. Accédez à Paramètres> Utilitaires> OnePlus Switch, puis appuyez sur «Je suis un nouveau téléphone» avant de télécharger lapplication et de suivre le processus sur votre ancien téléphone.