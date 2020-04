Prix OnePlus 8: combien coûtent les OnePlus 8 et 8 Pro?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La nouvelle série OnePlus 8 est ici, avec le 6,7 pouces OnePlus 8 Pro et 6,55 pouces OnePlus 8 .

Il ne fait aucun doute que le Pro est le combiné le plus impressionnant lorsque vous les réunissez, mais en termes de valeur, le OnePlus 8 à bas prix offre presque le même package pour une part importante dargent en moins.

Les deux sont des combinés 5G dont le prix est légèrement inférieur à celui de nombreux autres produits phares, mais bien au-dessus du milieu de gamme de 400 à 500 £. Si vous voulez un téléphone moins cher ou non 5G de OnePlus, consultez le OnePlus 7T.

Contrairement à la rumeur précédente, il ny a pas de OnePlus 8 Lite.

La série OnePlus 8 est désormais disponible en précommande. La date de sortie du OnePlus 8 Pro est le 21 avril au Royaume-Uni et en Europe.

Le téléphone est disponible sous contrat au Royaume-Uni auprès de Three. Le réseau propose le duo de nouveaux appareils OnePlus en exclusivité et vous pouvez précommander à partir du 16 avril. Les deux variantes de couleurs - Onyx Black (8 Go / 128 Go de mémoire) et Glacial Green (12 Go / 256 Go de mémoire) sont disponibles.

Trois propose le OnePlus 8 128 Go avec des frais initiaux de 29 £ et un contrat de 44 £ par mois avec appels, SMS et 4 Go de données illimités (vous voudrez plus de données que sur la 5G).

Le OnePlus 8 Pro 128 Go coûte beaucoup plus cher par mois à 63 £. Tous les contrats sont de 24 mois et comprennent un ensemble découteurs Bullets Wireless 2.

Nous attendons que Three confirme les liens exacts avec lesquels les nouveaux téléphones seront en vente (nous le savons, nous le savons), mais ils les auront en précommande au Three Store à partir du 16 avril .

Il existe de nombreuses options pour acheter OnePlus 8 sans carte SIM, tandis que le OnePlus 7 Pro 5G nétait disponible que sur contrat. Les téléphones sont disponibles directement auprès de OnePlus ainsi que via Amazon et John Lewis.

La version 8 Go / 128 Go du OnePlus 8 coûte 699 £, tandis que le OnePlus 8 Pro 8 Go / 128 Go coûte 100 £ de plus à 799 £.

Il existe également un modèle 12 Go / 256 Go du OnePlus 8 Pro pour 899 £.

