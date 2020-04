Présentation de la série OnePlus 8, les nouveaux téléphones sont tous axés sur la 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a pris le relais de sa dernière série de smartphones: la série OnePlus 8 . Il comprend les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, qui disposent tous deux de puissants composants internes phares et dun design attrayant et premium.

Le premier à être annoncé lors du lancement a été le OnePlus 8 Pro . Il est livré avec un écran Quad HD + de 6,7 pouces, avec un verre incurvé à lavant et à larrière, et il est disponible en noir et bleu, plus un tout nouveau vert glacial magnifique.

Le vert glaciaire a une finition en verre dépoli unique conçue pour se sentir bien et avoir fière allure.

Quant à cet écran, cest un panneau Fluid AMOLED qui est capable de taux de rafraîchissement jusquà 120 images par seconde, grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a également une réponse tactile de 240 Hz pour garantir quil ny a pas de décalage entre le toucher de lécran et laction résultante sur lécran.

Il utilise MEMC pour rendre la vidéo à taux de rafraîchissement inférieur à 120 Hz et lisse, et est capable de produire du contenu HDR10 / 10 +. En bref: il est lumineux, avec des couleurs naturelles vives et beaucoup de plage dynamique.

À larrière, le OnePlus 8 Pro dispose dun appareil photo principal de 48 mégapixels, aux côtés dun appareil photo ultra-large de 48 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés. Il dispose également dun appareil photo à zoom téléobjectif 3x et dun appareil photo à filtre couleur inhabituel.

Pour les vidéastes, il y a OIS et EIS qui se combinent pour lisser le métrage vidéo 4K, ainsi quun son amélioré. Il peut zoomer sur le son que vous souhaitez, ainsi que couper le bruit du vent.

À lintérieur, il y a un processeur Snapdragon 865, plus jusquà 12 Go de RAM LPDDR5 et jusquà 256 Go de stockage UFS 3.0. OnePlus pense que cette puissance en fait le meilleur téléphone de jeu du monde.

Il existe également une batterie de 4 510 mAh, qui est la plus grande batterie de tous les téléphones OnePlus jusquà présent. Qui peut se charger rapidement en utilisant Warp Charge 30T.

De plus, pour la première fois, il y a Warp Charge 30 Wireless. Cest une charge sans fil rapide. Vous pouvez recharger 50% de la batterie en 30 minutes. OnePlus a toujours soutenu quil najouterait pas de charge sans fil tant quil nétait pas aussi rapide et efficace que sa solution filaire rapide, et maintenant, il semble que nous y soyons.

La version non Pro du OnePlus 8 présente de nombreuses similitudes par rapport au 8 Pro. Il ressemble au modèle Pro, mais un peu plus petit.

Il a le même verre incurvé à lavant et à larrière, plus cette caméra perforée à lécran.

Il sagit dun écran de 6,55 pouces sur ce téléphone dans un corps qui nest pas beaucoup plus large que liPhone 11 Pro, et il nest que de 8 mm dépaisseur. Donc, bien quil soit plus petit que le modèle Pro, ce nest en fait pas si compact.

Il est disponible en noir et vert comme le Pro, mais aussi en «Interstellar Glow». Il semble différent sous tous les angles, nous rappelant leffet utilisé par Huawei dans ses produits phares de couleur licorne.

Cet écran de 6,55 pouces à lavant est à nouveau un panneau Fluid AMOLED, mais cette fois, il est en Full HD + avec des taux de rafraîchissement élevés (90Hz cette fois) et avec beaucoup de luminosité.

Lappareil photo à larrière comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels et un appareil photo macro. Pas tout à fait autant de polyvalence que le modèle Pro, mais offre toujours des photos et des vidéos de haute qualité selon OnePlus.

À lintérieur, ce sont à nouveau les spécifications et les performances phares. Il sagit du processeur Snapdragon 865, jusquà 12 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage.

Comme le OnePlus 8 Pro, il a Warp Charge 30T pour une charge filaire rapide. Il ny a aucune mention de la charge sans fil, mais il a une batterie assez robuste de 4 300 mAh.

OnePlus a annoncé que ses deux appareils seront compatibles 5G en standard. Cest désormais "All in 5G", comme en témoigne son partenariat récemment annoncé avec Verizon aux États-Unis.

OnePlus a annoncé un modèle OnePlus 8 5G spécifique à Verizon aux États-Unis, ce qui en fait le premier appareil OnePlus à être disponible sur le plus grand fournisseur de réseau mobile des États-Unis.

Comme "une chose de plus" à la fin de lannonce, OnePlus a également lancé une nouvelle paire découteurs tour de cou sans fil: Bullets Wireless Z.

Ils présentent tout ce que nous aimons de la dernière génération: écouteurs à enclenchement magnétique, longue durée de vie de la batterie et chargement rapide.

Ils coûtent 49,95 $ aux États-Unis ou 49,95 £ au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, OnePlus 8 et 8 Pro seront disponibles à partir du 29 avril, avec un lancement le 21 avril en Europe.

Pour le OnePlus 8 standard, ce sera 699 $ ou 799 $ aux États-Unis, ou 599 £ et 699 £ au Royaume-Uni pour les modèles 8 Go / 128 Go ou 12 Go / 256 Go respectivement.

Pour la même configuration OnePlus 8 Pro, ce sera 899 $ ou 999 $. Au Royaume-Uni, cest 799 £ et 899 £. Cest tout à fait le pas par rapport à la série précédente de téléphones.