Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La série OnePlus 8 doit être lancée le 14 avril, mais les détaillants ont ouvert les listes - y compris le prix complet - pour les nouveaux appareils OnePlus quelques heures avant le lancement.

Au Royaume-Uni, cela inclut John Lewis, le détaillant détaillant entièrement le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, tous deux en deux couleurs - noir onyx et vert glacial. Fait intéressant, les versions noires ont toutes deux 128 Go de stockage, tandis que les modèles verts ont 256 Go - comme en témoignent les prix.

De nombreux détails sur ces téléphones ont déjà été divulgués, mais voici une chance de réduire les spécifications confirmées avant le lancement réel des téléphones. Le OnePlus 8 possède un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz - pas le 120Hz réservé au OnePlus 8 Pro.

Il y a un Qualcomm Snapdragon 865 au cœur du téléphone avec 8 Go de RAM - il prend également en charge la 5G. Il y a loption de stockage de 128 ou 256 Go.

Il y a une batterie 4300mAh avec Warp Charge, vous donnant 50% de charge en 30 minutes. Il y a deux haut-parleurs stéréo prenant en charge Dolby Atmos.

La caméra frontale est de 16 mégapixels; les caméras arrière triples sont dirigées par une caméra principale de 48 mégapixels.

La meilleure partie est que le OnePlus 8 coûtera 599 £ pour le modèle 128 Go , il coûtera 699 £ pour la version 256 Go.

Le plus grand OnePlus 8 Pro dispose dun écran AMOLED de 6,78 pouces, cette fois avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, augmentant la résolution à 3168 x 1440 pixels.

Encore une fois, cest un appareil Qualcomm Snapdragon 865, prenant en charge la 5G et fourni avec 8 Go de RAM. Il y a de nouveau des options de stockage de 128 et 256 Go. La batterie est plus grande à 4510mAh.

La caméra frontale est à nouveau de 16 mégapixels, avec un système arrière qui est une caméra principale de 48 mégapixels. Cest un système quadruple sur le 8 Pro, bien que John Lewis nentre pas dans les détails de ce que font toutes ces caméras.

Quant au prix, le OnePlus 8 Pro 128 Go coûtera 799 £ , le OnePlus 8 Pro 256 Go coûtera 899 £.