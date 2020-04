Les prix OnePlus 8 fuient à côté de nouvelles images fraîches

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a été connu pour offrir un excellent rapport qualité-prix. Vous avez un matériel de qualité supérieure à des prix difficiles à égaler, mais OnePlus s'est progressivement aligné sur les marques premium.

Ce mouvement pourrait se poursuivre avec le lancement de la série OnePlus 8, si les prix rapportés par WinFuture sont exacts.

Le site Internet rapporte que les prix fuites proviennent d'un détaillant tchèque, ventilés comme suit : OnePlus 8 8/128 Go : env. 719/729 €

OnePlus 8 12/256 Go : environ 819 €/829

OnePlus 8 Pro 8/128 Go : env. 919 €/929

OnePlus 8 Pro 12/256 Go : env. 1009/1019 €

Cela verrait un prix de départ d'environ 650£, tout à fait l'augmentation par rapport aux 549£du OnePlus 7T de 2019. Nous ne savons pas exactement pourquoi deux prix sont donnés et ils sont approximatifs, donc nous nous attendons à des différences régionales.

Cela est susceptible d'être justifié par l'inclusion de 5G. OnePlus dit depuis un certain temps qu'il va passer à 5G pour la série OnePlus 8 et c'est dans les modèles normaux qu'il est vraiment ressenti.

Pour le OnePlus 8 Pro, vous avez un prix de départ autour de £820. Le OnePlus 7T Pro coûtait auparavant 699£, mais la version 5G n'était pas disponible avec le prix SIM au Royaume-Uni - il était seulement sur contrat, donc une comparaison directe des prix est plus difficile.

Alors, comment cela se compare-t-il à ses rivaux ? 5G ressemble à une option coûteuse à tous les niveaux : le Samsung Galaxy S20 est disponible en 4G seulement à 799£tandis que la version 5G est de 899£, donc OnePlus est encore un peu moins cher que le leader du marché.

Le Xiaomi Mi 10, également en 5G, est au prix de 799€donc OnePlus serait favorable ici, bien que le OnePlus 8 est rumeur d'avoir un écran plus petit, donc ce n'est pas si différent. Comme

5G est encore dans les premières phases, à court terme, il pourrait sembler que vous payez pour quelque chose dont vous pourriez ne pas tirer beaucoup d'avantages. Mais avec les gens qui tiennent sur les téléphones un peu plus longtemps - et des prix plus élevés susceptibles de le renforcer - l'argument est que pendant la durée de vie de votre téléphone, vous aurez accès à 5G pour bénéficier des données plus rapides.

OnePlus est sur le point de lancer le nouveau combiné de la série OnePlus le 14 Avril et nous avons été traités à quelques images extra-claires de Ishan Agarwal, nous montrant ce que le noir version de ce téléphone ressemblera.