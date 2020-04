La série OnePlus 8 aura une charge sans fil de 30 W fulgurante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus a confirmé qu'il utilisera la charge sans fil 30W dans ses nouveaux téléphones OnePlus 8 de la série.

Comme avant chaque lancement de OnePlus, la société ne peut tout simplement pas fermer sa bouche sur ce qu'elle est sur le point de faire ses débuts et elle a maintenant publié un billet de blog sur ses plans de recharge sans fil. OnePlus appelle la technologie Warp Charge 30.

Il va charger votre appareil de vide à 50% en environ 30 minutes et est naturellement compatible Qi, bien que vous ne recevez que 5W ou 10W de charge sans fil si vous l'utilisez avec un chargeur Qi non-OnePlus, selon la cote du chargeur lui-même.

C' est la première fois que OnePlus utilise la recharge sans fil dans un téléphone, l'ayant préalablement évité. Alors que l'entreprise a toujours poussé sa charge de distorsion filaire rapide, ce n'était probablement qu'une question de temps avant de mettre en œuvre la technologie.

En effet, l'écriture était sur le mur en septembre dernier lorsque la société sœur Oppo a présenté sa technologie sans fil Vooc 30W, et cela a également fait l'objet de rumeurs récemment.

Dans un billet de blog, OnePlus a déclaré que l'efficacité énergétique du chargeur minimise l'énergie perdue, avec une efficacité de charge de 97 pour cent.

Comme il est plus puissant, il a également été conçu pour désactiver lorsque des courants et des tensions anormaux sont détectés. Comme pour les autres technologies de chargement à grande vitesse, il y a une puce personnalisée qui contrôle la charge pour assurer sa cohérence et sa sécurité.

Le lancement de la série OnePlus 8 a lieu mardi et nous savons aussi, entre autres choses, que les nouveaux appareils seront tous les deux compatibles 5G.