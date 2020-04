Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pourriez rejeter lidée que OnePlus va se lancer dans un espace moins cher, mais avec dénormes fuites suggérant quil y a un OnePlus 8 Lite sur les cartes, cest ce qui pourrait arriver. Lappareil a également été appelé OnePlus Z.

OnePlus a trouvé la renommée en offrant des spécifications phares à des prix difficiles à battre. Mais en 2019, il a changé de direction, offrant le OnePlus 7 Pro et se positionnant dans une fourchette de prix plus élevée. Même si elle continue avec loffre solide sous-phare, il semble que la société va élargir son offre à un prix inférieur.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur le OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z.

Annonce du 17 avril?

£ 399 prix probable

OnePlus a lancé les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro le 14 avril, mais il y a maintenant un événement en Chine le 17 avril, avec OnePlus taquinant un "produit surprise" qui sera annoncé. Cela pourrait voir le lancement du OnePlus Z.

Il a également été suggéré que le OnePlus Z pourrait ne pas être lancé avant juillet, bien que cela puisse être la disponibilité réelle de lappareil.

Sur le front des prix, nous avons eu une rumeur suggérant que cela pourrait coûter aussi peu que 400 £. Nous pensons quil arrivera sur le marché à 399 £, ce qui est exactement le même prix que le Samsung Galaxy A90 5G, qui, nous le supposons, est le rival naturel de ce téléphone.

159,2 x 74 x 8,6 mm

Protection contre leau IP53

Cadre en alliage daluminium

Il y a eu quelques fuites importantes pour le OnePlus 8 Lite et cela nous a fourni des détails approximatifs. Cela met la taille du téléphone près du OnePlus 7T en termes de hauteur et de largeur, bien quil soit un peu plus épais.

Le panneau arrière serait en verre, avec des bords incurvés vers les côtés, mais avec laffichage avant globalement plat, en utilisant un verre Corning Gorilla Glass 2.5D 5. Un port USB-C se trouve en bas, mais il ny a aucun signe de 3,5 Prise casque mm, souvent courante sur les appareils plus abordables.

La plus grande chose à propos de la conception est le boîtier prononcé de la caméra à larrière. Cela se situe sur le côté gauche et semble suivre la tendance maintenant établie par l iPhone 11 Pro , ce qui rend les nombreux objectifs proéminents plutôt que dessayer de les cacher dans la conception. Il semble quil conserve également le curseur de sourdine, cette caractéristique des appareils OnePlus restant en place.

Une fiche technique présentant une fuite suggère un indice de protection IP53.

Écran AMOLED de 6,4 pouces, 2400 x 1080 pixels, 90 Hz

MediaTek Dimensity 1000, 8 Go de RAM, 128/256 Go

Batterie 4000mAh, charge Warp 30W

Les spécifications qui ont fui nous ont fourni quelques détails sur le OnePlus 8 Lite. Il aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Une chose dont nous sommes à peu près certains, cependant, est laffichage à 90 Hz. Lors du lancement du OnePlus 7T, Carl Pei a déclaré sur scène que OnePlus ne reviendrait pas à des taux de rafraîchissement plus lents . Nous nous attendons à ce que ce soit le point de vente unique du OnePlus 8 Lite - ce taux de rafraîchissement rapide dans un téléphone de milieu de gamme. Ce détail a également été confirmé par Ishan Agarwal, un lanceur Twitter avec un bon bilan.

Il semble que OnePlus pourrait en faire un modèle plus abordable en optant pour MediaTek. Le Dimensity 1000 est un SoC 5G, il pourrait donc sagir dun combiné 5G abordable - mais il convient de le distinguer de Qualcomm que OnePlus a utilisé dans le passé. Il y a 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, donc il y a encore des spécifications impressionnantes ici, bien que nous soupçonnons quil offrira également une option de 6 Go.

Il ny a pas de scanner dempreintes digitales, il utilise donc probablement un scanner intégré , probablement à laide de la technologie de numérisation optique.

Caméras arrière doubles / triples?

Caméra frontale à perforation

Un détail intéressant est la caméra frontale à perforation, ce qui signifie pas dencoche ni de fenêtre contextuelle. Cest un peu un changement de direction pour OnePlus, mais celui que nous voyons également pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Les spécifications divulguées suggèrent quil sagit dun capteur de 32 mégapixels.

Quant au nombre de caméras à larrière, nous avons un conflit dans les fuites. Les images montrent deux appareils photo et le flash dans le boîtier, tandis que les fiches techniques qui fuient suggèrent quil y a trois appareils photo à larrière. Ces caméras arrière sont suggérées en tant que téléobjectif principal de 48 mégapixels, ultra-large de 16 mégapixels et téléobjectif de 12 mégapixels, f / 1,7, f / 2,2 et f / 2,4 respectivement.

Nous ne savons pas exactement quelle sera la configuration ici, mais encore une fois, ce sera probablement un moyen pour OnePlus de contrôler le prix de cet appareil.

Voici toutes les rumeurs par ordre chronologique avec tous les détails sur le OnePlus 8 Lite.

OnePlus Chine taquine un "produit surprise" pour un événement en Chine le 17 avril, qui pourrait être le OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z manquant.

OnePlus a officiellement dévoilé le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro , mais il ny avait ni "lite" ni OnePlus Z dans le mix. Il ny a aucune mention de ce téléphone, bien que les Bullets Wireless Z aient été révélés, ce qui suggère que la marque Z pourrait être une chose.

Un leaker réputé sur Twitter a suggéré que le OnePlus 8 Lite pourrait se lancer sous le nom OnePlus Z.

La source la appelé "OnePlus Z" et a déclaré que le matériel correspondait au rendu précédent de OnePlus 8 Lite. https://t.co/zB5PN9nQjW - Max Weinbach (@MaxWinebach) 28 mars 2020

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 sera lancée le 14 avril.

Un responsable fiable de Twitter, Ishan Agarwal, a fourni des détails sur les prix , ainsi que la date du 14 avril.

OnePlus lancera en effet un téléphone bas de gamme, mais nous ne connaissons pas encore son nom. Ce que nous savons, cest quil coûtera environ 400 £ au Royaume-Uni, quil aura une puce Mediatek et quil sera lancé en juillet dans la plupart des pays. Il comportera également un affichage de trou de perforation de 90 Hz!

Lien: https://t.co/rN7cToMMdJ - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 mars 2020

Des rumeurs ont circulé pour suggérer que OnePlus allait lancer la série OnePlus 8 à la mi-avril.

Une énorme fuite de fiche technique a potentiellement révélé les spécifications complètes du OnePlus 8 Lite.

À limproviste, un rendu est apparu pour le OnePlus 8 Lite , un téléphone jusque-là inconnu.