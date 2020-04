Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus annonce généralement un couple de smartphones par an, mais en 2019, il a annoncé deux options du premier smartphone - OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, ainsi que deux options de la version « T » dans le OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro.

En 2020, il semble que OnePlus accélère le rythme, devrait annoncer le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, ainsi que le OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z. Voici tout ce que nous avons entendu à ce jour sur les prochains téléphones de la série OnePlus 8.

Le lancement du 14 avril 2020 est confirmé

Depuis environ

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 sera lancée le 14 avril. L'événement sera en ligne et il y aura une diffusion en direct pour que tout le monde puisse suivre l'action depuis la maison. Il sera organisé à 11h HNE.

Le grand changement avec la série OnePlus 8 est qu'il va être 5G et que cela est susceptible de pousser les prix à la hausse. Les fuites sur les prix ont été peu nombreuses, mais le OnePlus 8 devrait commencer à partir d'environ 719€(environ 650£), tandis que le OnePlus 8 Pro devrait commencer autour de 919€(environ 820£). Cela le rapproche des concurrents de grandes marques, mais nous ne connaîtrons pas le prix complet avant de le lancer.

Plein écran, caméras perforées

8 : IP53 ; 8 Pro IP68

Le OnePlus 7T dispose d'une encoche goutte d'eau en haut de son écran, tandis que le 7T Pro dispose d'une caméra frontale pop-up, permettant un affichage ininterrompu. Les rendus de la série OnePlus 8 suggèrent que OnePlus optera pour une conception perforée pour ses prochains appareils.

Il semble que le curseur d'alerte restera et nous nous attendons à une qualité de construction premium. Les rendus suggèrent que les deux modèles OnePlus 8 opteront pour une conception de boîtier de caméra verticale au centre de l'arrière. C'est quelque chose qui apparaît sur le OnePlus Concept One, qui, bien qu'annoncé comme un concept et rien de plus, est un soupçon probable de la conception globale de le OnePlus 8.

Une panne de spécification fuite suggérait un cadre en alliage avec dos en verre, utilisant Gorilla Glass 6 pour l'avant. Fait intéressant, le OnePlus 8 est dit avoir une cote IP53, tandis que le OnePlus 8 Pro a une cote IP68 - ce qui signifie qu'il est beaucoup plus étanche que les appareils précédents. L'imperméabilisation est quelque chose qui a coincé et nous croyons que OnePlus va se renforcer dans ce domaine.

Nous avons vu une gamme de couleurs fuir, y compris une option verte, bleu outremer, et quelque chose appelé Glow, qui semble être inspiré par le soleil couchant, mais passer par le jaune au violet pourrait finir par ressembler à une ecchymose - bien que nous ayons vu plusieurs versions différentes de cette couleur « lueur ». La plupart des gens vont probablement acheter le modèle noir.

8 : 6,55 pouces AMOLED, 2400 x 1080, 90 Hz

8 Pro : 6,78 pouces AMOLED, 3140 x 1440, 120 Hz

Capteur d'empreintes digitales à l'écran

OnePlus a dit qu'il ne reviendra pas aux écrans de 60 Hz, ce qui signifie que vous obtiendrez au moins 90 Hz des nouveaux appareils, avec le OnePlus 8 Pro dit de porter un écran de 120 Hz. Cette technologie d'affichage 120Hz a été confirmée par OnePlus, et DisplayMate a attribué au téléphone une note A+. Il y a eu la suggestion que le OnePlus 8 obtiendra un affichage de 90Hz.

OnePlus affirme qu'il déploie la technologie TV pour améliorer les performances du panneau, non seulement avec des couleurs 10 bits (ce qui signifie qu'il est susceptible d'être compatible avec HDR+), mais aussi avec du matériel dédié qui gère MEMC - technologie d'insertion de cadres - qui vise à rendre la vidéo plus fluide en augmentant tout à 120Hz.

Cette technologie pourrait rendre la vidéo plus lisse, mais elle pourrait aussi conduire à ce que l'on appelle communément l'effet « soap opera », où la vidéo commence à paraître anormale alors qu'elle passe de la fréquence d'images native - 24 ou 30fps - à 120fps.

Les deux téléphones seront livrés avec un panneau AMOLED, mais le Pro obtient un écran 6,78 pouces avec une résolution 3140 x 1440 ; le OnePlus 8 sera un plus petit écran 6,55 pouces avec une résolution 2400 x 1080, selon les fuites.

Nous nous attendons à ce que le 8 et le 8 Pro courbent vers les bords, plutôt que d'avoir un écran plat comme le OnePlus 7T - mais le OnePlus 8 Lite sera probablement plat à la place.

OnePlus a également confirmé qu'il va mettre toujours sur l'affichage sur la feuille de route, si cela apparaîtra sur la série OnePlus 8 que nous ne savons pas.

Qualcomm Snapdragon 865 confirmé

Modem X55 pour 5G

8/12 Go, 128/256 Go de stockage

Batterie 4300/4510mAh, avec charge sans fil

OnePlus a confirmé que le OnePlus 8 et 8 Pro utilisera leQualcomm Snapdragon 865et offrira Capacités 5G. OnePlus a confirmé ces détails dans un billet de forum.

Il est dit qu'il va lancer sur le réseau Verizon aux États-Unis - une première pour OnePlus - et qu'il va soutenir 5G sur Verizon. Cela est attendu du modem X55 qui prend en charge toutes les bandes.

Il est dit qu'il y a 8 Go de RAM et 128 Go en standard avec une option step-up de 12 Go et 256 Go. Alors que OnePlus n'a pas confirmé ces quantités, mais a dit qu'il utilise LPDDR5 RAM et UFS 3.0 stockage, donc les choses vont être rapides. Ce n'est pas une surprise et on s'attendrait à rien de moins.

Le OnePlus 8 obtiendrait une batterie 4300mAh, tandis que le OnePlus 8 Pro aura une batterie 4510mAh. Les deux sont dites pour prendre en charge 30W Warp Charge 30T.

OnePlus a également confirmé Warp Charge 30 sans fil, qui est la charge sans fil 30W. Cela devrait amener le téléphone à 50 % de charge en 30 minutes - bien que nous supposons que vous devez acheter la borne de recharge séparément. La série OnePlus 8 prend en charge les normes Qi, de sorte que vous pourrez également utiliser les chargeurs sans fil existants.

Caméra principale 48MP sur les deux téléphones

Caméra avant 16MP dans le trou de perforation

Les

premières fuites ont déclaré que les deux modèles auraient un appareil photo principal 64 mégapixels f/1.7, 20-megapixel f/2.2 ultra-large caméra et 12-megapixel f/2.4 téléobjectif. Le capteur principal était le Sony IMX686.

Cependant, les fuites subséquentes ont suggéré un chargement complètement différent, avec le OnePlus 8 Pro dit avoir une caméra principale 48 mégapixels, ainsi que des caméras 48, 8 et 5MP - probablement ultra-large, téléobjectif et peut-être un capteur de profondeur. Le OnePlus 8 est dit avoir un appareil photo principal de 48 mégapixels (probablement le même), mais ensuite un 16MP ultra-large ou téléobjectif et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les détails de ce que ces caméras vont faire ne sont pas encore clairs.

À l'heure actuelle, il est difficile de dire exactement quelle sera la disposition de ces caméras - avec des fuites conflictuelles et des détails sommaires au mieux, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre dans ce domaine.

Android 10

La série OnePlus 7T a été lancée sur Android 10dès la sortie de la boîte, donc nous attendons le même traitement pour les modèles OnePlus 8. Nous nous attendons également à ce que les 8 modèles obtiennent une mise à jour rapide d'Android 11 quand il arrivera plus tard en 2020.

Voici toutes les rumeurs relatives aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro que nous avons entendues jusqu'à présent.

Les prix de la série OnePlus 8 ont fui, avec des images propres de la version noire de ce téléphone.

La couleur douteuse « glow » apparaît à nouveau, mais semble totalement différente de la dernière version de Glow que nous avons vue.

La version OnePlus 8 « Interstellar Glow » continue de changer de couleurs chaque fois que je le vois sur mon radar. pic.twitter.com/3ENSTQ4QAQ — Roland Quandt (@rquandt)

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 bénéficiera de ce que la société appelle Warp Charge 30 sans fil - c'est la charge sans fil 30W, ce qui devrait amener le téléphone à 50 pour cent de la batterie en 30 minutes, sans fil.

DisplayMate a confirmé que la série OnePlus 8 a reçu un A+, poussant le message qu'il s'agit d'un affichage accompli.

Après avoir vu une gamme complète de couleurs, il semble que le bleu outremer se joigne à la liste pour le OnePlus 8 Pro.

OnePlus a commencé ses taquineries habituelles de ses téléphones à venir, révélant quelques détails concrets sur certains du matériel de base dans le OnePlus 8.

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 sera lancée le 14 Avril - ainsi que réitérer qu'il série offrira tous 5G et qu'il y aura un Écran de 120 Hz.

Un énorme déversement de rendu d'appareil pour le OnePlus 8 est apparu en ligne, révélant une gamme de différentes options de couleurs, y compris une couleur Glow.

Des images du OnePlus 8 Pro dans une couleur verte ont fait surface en ligne, ainsi que d'autres discussions sur la prise en charge de la recharge sans fil.

Une fuite fiable a fourni une ventilation des spécifications pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Lite, mais il y a certains domaines où les spécifications ne correspondent pas aux fuites précédentes.

Exclusif : ils arrivent ! Voici la liste complète des spécifications du #OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que #OnePlus8Pro va être une bête avec 6.78" 120Hz QHD+ Écran et 48+48+8+5MP Camera Setup. Averra une charge sans fil de 30W et une cote IP68 aussi. Je suis tellement excité ! #OnePlus8Series pic.twitter.com/J1AAO19Q4j — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)

Une source en ligne dit qu'il y aura une charge sans fil, y compris la charge inverse sur le OnePlus 8.

Avec la date qui semble passer à avril, une source Twitter dit que ce sera le 14 avril.

Comme je l'ai dit hier, s'attendre à ce que le lancement soit mi-avril, en particulier le 14 avril. https://t.co/pJePBATl4V — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)

Un rapport affirme avoir entendu d'une source proche de OnePlus qu'il lancera les téléphones à la mi-avril.

Une fuite fiable a laissé entendre que OnePlus ajoutera enfin l'imperméabilisation à ses téléphones.

Il semble que OnePlus annonce ses téléphones un peu plus tôt que précédemment - avec Mars/Avril suggéré, plutôt que le mai des années précédentes.

OnePlus est apparu sur la liste des fabricants qui sont membres du Wireless Power Consortium. Comme OnePlus n'a jamais offert de recharge sans fil auparavant, cela suggère en quelque sorte que ce sera une fonctionnalité du OnePlus 8.

Une fuite fiable a suggéré que vous serez en mesure de « charger comme un pro », laissant entendre que OnePlus ajoutera une charge sans fil au OnePlus 8 Pro.

Chargez comme un pro. pic.twitter.com/fqnkpsa0mt — Max J. (@Samsung_News_)

OnePlus a organisé un événement en Chine où il a montré sa nouvelle technologie d'affichage 120Hz . Cela est susceptible de trouver son chemin dans le OnePlus 8.

Il est rapporté que le OnePlus lancera son nouveau combiné sur le réseau de Verizon, avec 5G.

Une énorme fuite nous a donné une fiche technique complète pour les appareils OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Une fuite a suggéré que le OnePlus 8 Pro offrira un système de reconnaissance de visage 3D.

Des croquis numériques du OnePlus 8 ou 8 Pro ont fui en prenant en charge les rendus numériques précédents et indiquant un système à quatre caméras à l'arrière, ainsi qu'une découpe perforée dans l'écran.

Images apparaissant montrant ce qui semble être un OnePlus 8 Pro utilisé dans la nature. Les photos montrent un appareil avec un verre incurvé sur l'écran ainsi qu'une caméra à double perforation, indiquant un éloignement des encoches et des mécanismes de la caméra pop-up.

Pete Lau, PDG de OnePlus, a déclaré au Times of India dans une interview : « Je pense qu'aller de l'avant, nous allons - au moins pour l'instant - nous en tenir à une stratégie actuelle en introduisant deux produits ; dans lequel un sera abordable et l'autre sera plus cher. »

Les rendus du OnePlus 8 Pro ont été publiés par @OnLeaks et 91 Mobiles, montrant quelques similitudes avec la fuite de rendu OnePlus 8 (ci-dessous). Il y a un quad caméra à l'arrière, et le rapport affirme que le OnePlus 8 Pro aura un écran de 6,65 pouces.

Comme avec le rendu OnePlus 8, il y a une caméra frontale perforée en haut à gauche de l'écran - ce qui suggère que la caméra pop up du OnePlus 7T Pro n'est plus.

Rendus du OnePlus 8 ont été publiés par @OnLeaks et CashKaro montrant un appareil avec une caméra arrière triple dans un format vertical, ainsi qu'une caméra frontale perforée.

Le rapport affirmait que le OnePlus 8 aurait une épaisseur de 8,1 mm et offrirait un écran de 6,5 pouces. Il semble également que l'écran soit plat.