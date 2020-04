Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

OnePlus annonce généralement quelques smartphones par an mais en 2019, il a annoncé deux options du premier smartphone - le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, ainsi que deux options de la version "T" dans le OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro .

En 2020, il semble que OnePlus accélère le rythme, qui devrait annoncer les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, ainsi que les OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains téléphones de la série OnePlus 8.

Lancement du 14 avril 2020 confirmé

À partir de £ 699 pour OnePlus 8

À partir de 799 £ pour 8 Pro

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 sera lancée le 14 avril. Lévénement sera en ligne et il y aura un livestream afin que chacun puisse suivre laction depuis chez lui. Il sera hébergé à 11h HNE.

Le grand changement avec la série OnePlus 8 est que ce sera la 5G et que cela devrait faire grimper les prix. John Lewis a été mis en ligne, avant de tirer rapidement les pages vers le bas. Vous les verrez réapparaître ici avec les pages de prix et de commande quelques heures après lannonce officielle.

Les pages ont révélé que la version 8 Go / 128 Go du OnePlus 8 coûterait 699 £, tandis que le 8 Pro avec la même configuration coûterait 100 £ de plus à 799 £. Il y avait aussi une liste pour le modèle 12 Go / 256 Go du 8 Pro pour 899 £.

squirrel_widget_168394

Caméras plein écran et perforées

8: IP53; 8 Pro IP68

Le OnePlus 7T a une encoche en forme de goutte deau en haut de son écran, tandis que le 7T Pro dispose dune caméra frontale escamotable, permettant un affichage ininterrompu. Les rendus de la série OnePlus 8 suggèrent que OnePlus optera pour une conception perforée pour ses prochains appareils.

Il semble que le curseur dalerte restera et nous nous attendons à une qualité de construction premium. Les rendus suggèrent que les deux modèles OnePlus 8 opteront pour un boîtier de caméra vertical au centre du dos. Cest quelque chose qui apparaît sur le OnePlus Concept One , qui, bien quannoncé en tant que concept et rien de plus, est un indice probable de la conception globale du OnePlus 8.

Une rupture de spécifications a suggéré un cadre en alliage avec dos en verre, en utilisant Gorilla Glass 6 pour lavant. Fait intéressant, le OnePlus 8 aurait un indice IP53, tandis que le OnePlus 8 Pro a un indice IP68 - ce qui signifie quil est beaucoup plus étanche que les appareils précédents. Limperméabilisation est quelque chose qui est resté et nous pensons que OnePlus sintensifiera dans ce domaine.

Nous avons vu une gamme de couleurs divulguées, y compris une option verte, un bleu outremer et quelque chose appelé Glow, qui semble inspiré du soleil couchant, mais le passage du jaune au violet pourrait finir par ressembler à une ecchymose - bien que nous ai vu plusieurs versions différentes de cette couleur "luisante". La plupart des gens achèteront probablement le modèle noir.

8: AMOLED 6,55 pouces, 2400 x 1080, 90 Hz

8 Pro: AMOLED 6,78 pouces, 3140 x 1440, 120 Hz

Capteur dempreintes digitales intégré

OnePlus a déclaré quil ne reviendrait pas à des écrans à 60 Hz, ce qui signifie que vous obtiendrez au moins 90 Hz avec les nouveaux appareils, avec le OnePlus 8 Pro qui arborerait un affichage à 120 Hz. Cette technologie daffichage à 120 Hz a été confirmée par OnePlus et DisplayMate a attribué au téléphone une note A +. Il a été suggéré que le OnePlus 8 obtiendrait un affichage à 90 Hz.

OnePlus dit quil déploie la technologie TV pour améliorer les performances du panneau, non seulement avec des couleurs 10 bits (ce qui signifie quil est susceptible dêtre compatible HDR +), mais également avec du matériel dédié qui gérera MEMC - la technologie dinsertion de trames - qui vise à faire vidéo plus fluide en amplifiant tout à 120 Hz.

Cette technologie pourrait rendre la vidéo plus fluide, mais elle pourrait également conduire à ce que lon appelle communément «leffet feuilleton», où la vidéo commence à sembler peu naturelle lorsquelle passe de la fréquence dimages native - 24 ou 30 images par seconde - à 120 images par seconde.

Les deux téléphones seront livrés avec un panneau AMOLED, mais le Pro dispose dun écran de 6,78 pouces avec une résolution de 3140 x 1440; le OnePlus 8 sera un plus petit écran de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080, selon les fuites.

Nous nous attendons à ce que le 8 et le 8 Pro se courbent vers les bords, plutôt que davoir un écran plat comme le OnePlus 7T - mais le OnePlus 8 Lite sera probablement plat à la place.

OnePlus a également confirmé quil allait toujours afficher la feuille de route sur la feuille de route, que cela apparaisse sur la série OnePlus 8, nous ne le savons pas.

Qualcomm Snapdragon 865 confirmé

Modem X55 pour 5G

8/12 Go, 128/256 Go de stockage

Batterie 4300 / 4510mAh, avec chargement sans fil

OnePlus a confirmé que les OnePlus 8 et 8 Pro utiliseront le Qualcomm Snapdragon 865 et offriront des capacités 5G . OnePlus a confirmé ces détails dans un message sur le forum.

On dit quil sera lancé sur le réseau Verizon aux États-Unis - une première pour OnePlus - et quil prendra en charge la 5G sur Verizon. Cela est attendu du modem X55 qui prend en charge toutes les bandes.

Il y aurait 8 Go de RAM et 128 Go en standard avec une option daugmentation de 12 Go et 256 Go. Bien que OnePlus nait pas confirmé ces quantités, mais a déclaré quil utilise la mémoire RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.0, les choses vont donc être rapides. Ce nest pas une surprise et nous ne nous attendions à rien de moins.

Le OnePlus 8 aurait une batterie 4300mAh, tandis que le OnePlus 8 Pro aura une batterie 4510mAh. Les deux sont censés prendre en charge 30W Warp Charge 30T.

OnePlus a également confirmé Warp Charge 30 Wireless, qui est une charge sans fil de 30 W. Cela devrait permettre au téléphone de se recharger à 50% en 30 minutes - bien que nous supposions que vous devez acheter le chargeur séparément. La série OnePlus 8 prendra en charge les normes Qi, vous pourrez donc également utiliser des chargeurs sans fil existants.

Appareil photo principal de 48 MP sur les deux téléphones

Caméra avant 16MP dans le trou de perforation

Les premières fuites indiquaient que les deux modèles auraient un appareil photo principal de 64 mégapixels f / 1,7, un appareil photo ultra-large de 20 mégapixels f / 2,2 et un téléobjectif de 12 mégapixels f / 2,4. Le capteur principal serait le Sony IMX686.

Cependant, les fuites ultérieures ont suggéré un chargement complètement différent, le OnePlus 8 Pro possédant un appareil photo principal de 48 mégapixels, ainsi que des appareils photo 48, 8 et 5 MP - probablement ultra-large, téléobjectif et peut-être un capteur de profondeur. Le OnePlus 8 aurait un appareil photo principal de 48 mégapixels (probablement le même), mais ensuite un ultra-large 16MP ou téléobjectif et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les détails de ce que feront toutes ces caméras ne sont pas encore clairs.

Pour le moment, il est difficile de dire exactement quelle sera la disposition de ces caméras - avec des fuites conflictuelles et des détails sommaires au mieux, il y a beaucoup plus à apprendre dans ce domaine.

Android 10

La série OnePlus 7T a été lancée sur Android 10 , nous attendons donc le même traitement pour les modèles OnePlus 8. Nous nous attendons également à ce que les 8 modèles reçoivent une mise à jour rapide dAndroid 11 lorsquil arrivera plus tard en 2020.

Voici toutes les rumeurs relatives aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro que nous avons entendues jusquà présent.

Quelques heures avant le lancement de OnePlus , la série OnePlus 8 était en direct sur le site de John Lewis, avec la possibilité dacheter. Les prix commencent à partir de 699 £ au Royaume-Uni.

Les prix de la série OnePlus 8 ont fuité , ainsi que des images nettes de la version noire de ce téléphone.

La couleur "luisante" douteuse réapparaît, mais semble totalement différente de la dernière version de Glow que nous avons vue.

La version OnePlus 8 "Interstellar Glow" ne cesse de changer de couleur chaque fois que je la vois sur mon radar. pic.twitter.com/3EnsTQ4QaQ - Roland Quandt (@rquandt) 8 avril 2020

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 bénéficiera de ce que la société appelle Warp Charge 30 Wireless - cest-à-dire une charge sans fil de 30 W, ce qui devrait amener le téléphone à 50% de batterie en 30 minutes, sans fil.

DisplayMate a confirmé que la série OnePlus 8 a obtenu un A +, poussant le message quil sagit dun affichage accompli.

Après avoir vu une gamme complète de couleurs, il semble que le bleu outremer pourrait rejoindre la liste du OnePlus 8 Pro.

OnePlus a commencé ses taquineries habituelles sur ses prochains téléphones, révélant des détails concrets sur certains des principaux composants matériels du OnePlus 8.

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8 sera lancée le 14 avril - tout en réitérant que la série offrira tous la 5G et quil y aura un affichage à 120 Hz.

Un énorme vidage de rendu dappareil pour le OnePlus 8 est apparu en ligne, révélant une gamme doptions de couleurs différentes, y compris une couleur Glow.

Des images du OnePlus 8 Pro dans une couleur verte sont apparues en ligne , ainsi que des discussions sur la prise en charge de la recharge sans fil.

Un leaker réputé a fourni une ventilation des spécifications des OnePlus 8 et OnePlus 8 Lite, mais il y a des domaines où les spécifications ne correspondent pas aux fuites précédentes.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 "120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 mars 2020

Une source en ligne dit quil y aura une charge sans fil , y compris une charge inversée sur le OnePlus 8.

La date semblant passer à avril, une source Twitter indique que ce sera le 14 avril.

Comme je lai dit hier, attendez-vous au lancement à la mi-avril, en particulier le 14 avril. https://t.co/pJePBATl4V - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 mars 2020

Un rapport affirme avoir appris dune source proche de OnePlus quil allait lancer les téléphones à la mi-avril.

Un leaker fiable a laissé entendre que OnePlus ajoutera enfin létanchéité à ses téléphones.

Il semble que OnePlus puisse annoncer ses téléphones un peu plus tôt que précédemment - avec mars / avril suggéré, plutôt que mai des années précédentes.

OnePlus est apparu sur la liste des fabricants membres du Wireless Power Consortium . Comme OnePlus na jamais offert de charge sans fil auparavant, cela suggère en quelque sorte que ce sera une fonctionnalité du OnePlus 8.

Un leaker fiable a suggéré que vous pourrez "charger comme un pro", laissant entendre que OnePlus ajoutera une charge sans fil au OnePlus 8 Pro.

Chargez comme un pro. pic.twitter.com/Fqnkpsa0mT - Max J. (@Samsung_News_) 21 janvier 2020

OnePlus a organisé un événement en Chine où il a présenté sa nouvelle technologie daffichage 120 Hz . Cela est susceptible de se retrouver dans le OnePlus 8.

Il est rapporté que le OnePlus lancera son nouveau combiné sur le réseau de Verizon, avec la 5G.

Une énorme fuite nous a donné une fiche technique complète pour les appareils OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Une fuite a suggéré que le OnePlus 8 Pro offrira un système de reconnaissance faciale 3D.

Des croquis numériques du OnePlus 8 ou 8 Pro ont fuité, prenant en charge les rendus numériques précédents et indiquant un système à quatre caméras à larrière, ainsi quune découpe de perforation à lécran.

Des images ont fait surface montrant ce qui semble être un OnePlus 8 Pro utilisé dans la nature. Les photos montrent un appareil avec un verre incurvé sur lécran ainsi quune caméra à double perforation, indiquant un éloignement des encoches et des mécanismes de la caméra contextuelle.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré au Times of India dans une interview: "Je pense que pour aller de lavant, nous allons - au moins pour le moment - nous en tenir à la stratégie actuelle en introduisant deux produits; lun étant abordable et lautre plus cher . "

Les rendus du OnePlus 8 Pro ont été publiés par @OnLeaks et 91 Mobiles, montrant plusieurs similitudes avec la fuite de rendu OnePlus 8 (ci-dessous). Il y a une caméra quad à larrière, et le rapport affirme que le OnePlus 8 Pro aura un écran de 6,65 pouces.

Comme avec le rendu OnePlus 8, il y a une caméra frontale perforée en haut à gauche de lécran - ce qui suggère que la caméra pop-up du OnePlus 7T Pro nest plus.

Les rendus du OnePlus 8 ont été publiés par @OnLeaks et CashKaro montrant un appareil avec une triple caméra arrière au format vertical, ainsi quune caméra frontale perforée.

Le rapport a affirmé que le OnePlus 8 serait de 8,1 mm dépaisseur et offrirait un écran de 6,5 pouces. Il semble également que lécran soit plat.