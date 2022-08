Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - O2 et Virgin Media ont annoncé la création d'un salon à l'aéroport de Gatwick, à Londres, qui sera gratuit pour tous leurs clients et leurs compagnons de voyage.

Le salon O2 Roam Freely est situé dans le terminal nord de Gatwick et offrira aux clients des boissons, des collations et des stations de recharge gratuites tous les jours entre 9 heures et 15 heures. Il y a également des sièges confortables, une connexion Wi-Fi gratuite et des espaces de travail.

Pour ceux qui ne voyagent pas pour le travail, il y a une salle Disney+ où sont projetés les films préférés de la famille et si vous voulez continuer à regarder des films en streaming après le salon, O2 offre aux nouveaux clients et à ceux qui passent à la vitesse supérieure six mois de Disney+.

Ce salon a été créé pour célébrer le fait que O2 est le seul grand réseau à ne pas avoir réintroduit les frais d'itinérance dans l'UE.

Les membres prioritaires de Virgin Media et O2 peuvent réserver leur place dans le salon O2 Roam Freely via l'application Priority. Vous pourrez emmener un adulte et jusqu'à six enfants de moins de 16 ans en tant qu'invités.

Si vous ne passez pas par Gatwick, ou si vous craignez que votre vol de départ soit retardé, O2 propose un autre avantage appelé SmartDelay. Il permet aux membres de Priority et à trois compagnons de voyage au maximum d'accéder gratuitement aux salons des aéroports du monde entier, si votre vol est retardé de plus de 60 minutes.

Pour avoir accès à ces avantages, les clients du câble Virgin Media devront télécharger l'application Priority et s'inscrire en utilisant l'adresse électronique liée à leur compte My Virgin Media. Ceux qui sont abonnés à O2 peuvent s'inscrire en utilisant leur numéro de téléphone mobile.

Le salon O2 Roam Freely est ouvert du 10 août 2022 à octobre.

Écrit par Britta O'Boyle.