Virgin Media O2 confirme qu'il gardera l'itinérance dans l'UE gratuite

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 a confirmé à Pocket-lint qu'il maintenait l'itinérance gratuite dans les États de l'UE tandis que ses rivaux réintroduiraient des frais cette année.

Des histoires ont éclaté au cours du week-end selon lesquelles la société a décidé de conserver les avantages pour ses clients O2 et Virgin Mobile après le Brexit, même si les opérateurs mobiles des pays de l'UE factureront probablement plus pour l'utilisation de la ligne.

Cela signifie que ses clients peuvent utiliser les données, les appels et les SMS sans frais supplémentaires dans toute l'Europe comme auparavant, avec les seules restrictions selon le forfait. Si vous avez une limite de données mensuelle, par exemple, c'est la même dans l'UE qu'au Royaume-Uni.

Virgin Media O2 nous a également confirmé que l'itinérance gratuite dans l'UE sera conservée dans les tarifs mensuels, SIM uniquement et à l'utilisation.

On pensait auparavant que seuls les plans de niveau supérieur offriraient l'itinérance gratuite, mais ce n'est pas le cas.

"L'itinérance sera disponible pour tous les clients Virgin Mobile et O2 - PAYM, PAYG, SIMO - afin que les clients puissent voyager vers des destinations dans toute l'Europe et utiliser leurs données, appels et SMS comme ils le feraient au Royaume-Uni", nous a-t-on dit. porte-parole.

Les autres grands opérateurs, Vodafone , EE et Three , introduiront des frais d'itinérance dans l'UE dans les mois à venir, en optant pour des forfaits journaliers à partir de 2 £ par jour et, dans le cas de Vodafone, des forfaits à plus long terme qui peuvent réduire les frais un toucher.

Écrit par Rik Henderson.