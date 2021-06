O2 nie que les frais ditinérance dans lUE reviennent - limite de 25 Go introduite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - O2 doit repousser les critiques de certains médias selon lesquelles les frais ditinérance de lUE reviennent après le Brexit.

Le réseau introduit en effet une charge, mais seulement après quune allocation de 25 Go a été utilisée. Ce nest donc pas un retour aux frais ditinérance onéreux dil y a quelques années. Au sein de lUE, les opérateurs sont toujours autorisés à faire ce que O2 a fait et à mettre en œuvre une limite d«utilisation équitable».

Les frais ultérieurs dO2 si vous dépassez la limite de 25 Go sont de 3,50 £ par Go.

Ce coût est cependant supérieur à ce que lUE autorise dans ses règles : « Si une personne atteint la limite, elle peut continuer à utiliser des données en itinérance pour une somme modique : réduite à 3 €/Go (+ TVA) en 2021 et être encore réduit à 2,5€/Go + TVA en 2022."

Donc, si vous êtes un gros utilisateur de données et que vous dépassez la limite de 25 Go, vous paierez en effet plus après le Brexit que si le Royaume-Uni était resté dans lUE.

O2 a déclaré à Pocket-lint dans un communiqué que "Moins de 1% de nos clients Pay Monthly atteignent près de 25 Go lors de voyages occasionnels en Europe.

« Si lallocation mensuelle de données dun client au Royaume-Uni est supérieure à 25 Go, à partir du 2 août, il aura une limite ditinérance de 25 Go dans notre zone Europe. Cela signifie quil peut utiliser jusquà 25 Go de son allocation sans frais supplémentaires. Nous lui enverrons un SMS si ils se rapprochent de la limite, et encore sils latteignent.

"Un client peut toujours utiliser des données sil atteint notre limite ditinérance, mais sera facturé 3,50 £/Go."

Écrit par Dan Grabham.