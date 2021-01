Le déploiement de la 5G dO2 atteint la barre des 150 emplacements

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après sa précédente annonce selon laquelle plus de 100 emplacements étaient activés pour la 5G juste avant le lancement de liPhone 12, O2 UK a maintenant porté ce nombre à 150 avant le lancement du Samsung Galaxy S21 plus tard dans la journée .

Cest là-haut avec le plus de montants provenant dautres réseaux, mieux que certains - EE sélève maintenant à 125 - mais le mot «emplacement» doit être pris avec un peu de liberté; la réalité est que les deux réseaux sont au coude à coude.

Le réseau 5G dO2 est désormais opérationnel dans de nouveaux endroits comme Cheltenham, Doncaster et Southampton. Il augmente également son empreinte 5G dans les grandes villes telles que Londres, Birmingham, Glasgow, Bristol, Liverpool et Manchester.

Le déploiement de tous les réseaux a augmenté en 2020, mais toujours à un rythme plus lent quaucun dentre eux ne lavait prévu en raison de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons tous. 2021 voit déjà les réseaux renforcer leurs réseaux 5G et offrir beaucoup plus dappareils 5G - la liste dO2 maintenant possède plus de 30 combinés 5G.

O2 a récemment promis 40 Go de données supplémentaires pour les familles scolarisées à la maison. Il est également impliqué dans le programme 5G Create du ministère de la Culture, des Médias et du Sport, où il travaille sur un projet de test améliorant lexpérience des fans à lO2 Arena.

Appelé O2 Project Vista, lidée est dexplorer comment la 5G peut être utilisée dans une zone ou un stade pour fournir des rediffusions instantanées et multi-angles via des smartphones lors dévénements. Vous pourriez donc être au football ... et être en mesure de voir cette pénalité litigieuse sur votre propre appareil.

Le programme 5G Create est également à lorigine de la nouvelle application AR pour accompagner la prochaine série BBC Earth The Green Planet que nous avons couverte hier .

Écrit par Dan Grabham. Édité par Rik Henderson.