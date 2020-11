Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a pas de meilleur moment que le Black Friday pour acheter lun des smartphones les plus récents et les plus performants à moindre coût, et O2 a annoncé une pléthore doffres pour essayer de vous inciter à changer de combiné.

Les économies sont soulignées par des réductions sur liPhone 12 et le Samsung Galaxy S20, bien quil y ait beaucoup à explorer, y compris des réductions sur les modèles `` Like New , des économies sur les montres intelligentes et des offres sur les tablettes. Mieux encore, vous aurez jusquau 2 décembre pour vous décider.

Si vous avez réussi à tenir sur liPhone 12, votre patience sera récompensée par une petite mais très intéressante économie - O2 rase jusquà 180 £ par rapport au modèle 64 Go, vous laissant moins de 50 £ par mois et 80 £. coût initial pour cracher. Ce forfait comprend des données illimitées, ainsi que six mois de Deliveroo Plus, jusquà 12 mois de Disney + et 12 mois dApple TV +.

• Consultez loffre iPhone 12 sur O2 - économisez 180 £

Si vous voulez toujours un iPhone mais que vous navez pas envie du dernier modèle, O2 propose également des offres sur liPhone SE 64 Go ( économisez jusquà 200 £ ). Et si vous navez même pas besoin dun tout nouveau téléphone, il y a des ventes `` comme neuf à explorer, avec O2 offrant l iPhone 7 pour 10 £ à lavance, 14,78 £ par mois avec 1 Go de données et six mois de Disney + inclus.

Il y a aussi le plus récent iPhone XR , qui peut être le vôtre pour 30 £ à lavance, 19,70 £ par mois avec 1 Go de données et six mois de Disney + dans le cadre de laccord.

Les fans dAndroid sont également pris en charge, avec le Samsung S20 5G disponible avec une économie gigantesque - les acheteurs potentiels nont quà supporter un coût initial de 50 £ et des frais mensuels de 45 £, en échange de données illimitées et dune économie globale allant jusquà £ 400.

• Consultez loffre Samsung S20 sur O2 - économisez 400 £

Comme avec liPhone, il existe également des options «Comme neuf» avec Samsung. Si vous préférez payer moins cher et que vous souhaitez personnaliser le Galaxy S9 , vous ne devrez payer que 20 £ à lavance, puis 21,37 £ supplémentaires par mois, ce qui vous permettra déconomiser jusquà 144 £.

Étant donné que ces offres se déroulent toutes jusquau début de décembre, comme nous lavons mentionné en haut, il est peu probable que dautres surprises se produisent à mesure que nous progressons dans la période du Black Friday. Donc, si vous êtes à la recherche dun nouveau téléphone via O2, il est temps dappuyer sur la gâchette.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Conor Allison.