O2 compte désormais plus de 100 villes britanniques activées pour la 5G

(Pocket-lint) - O2 a rejoint EE pour avoir plus de 100 emplacements activés pour la 5G au Royaume-Uni un an après son lancement. Cest un pas en avant par rapport à juin, quand il a franchi la barre des 60 emplacements .

Le moment de lannonce est significatif puisque l iPhone 12 et liPhone 12 Pro seront mis en vente ce vendredi . O2 dit quil propose désormais 28 appareils compatibles 5G au total.

Le réseau affirme que son déploiement 5G est en avance sur le calendrier et quun certain nombre de nouveaux sites sont désormais actifs, notamment Milton Keynes, Ipswich et Chelmsford, soit 108 au total. O2 utilise la technologie de Nokia et Ericsson et partage une infrastructure réseau avec Vodafone, nous nous attendons donc à une autre annonce de déploiement du réseau rouge prochainement.

Derek McManus, directeur des opérations chez O2, a déclaré: «Lorsque nous avons lancé la 5G en octobre dernier, nous avons dit que cétait la première étape dun voyage. Un an plus tard, nous avons fait des progrès incroyables.

O2 expérimente divers cas dutilisation de la 5G, notamment le projet Darwin, un essai de quatre ans au sein de lAgence spatiale européenne et basé sur le campus scientifique et dinnovation de Harwell dans lOxfordshire. Le laboratoire teste des véhicules connectés et autonomes (CAV) qui utilisent à la fois la 5G et les communications par satellite. Il a également travaillé avec le NHS pour tester une clinique sur roues compatible 5G, desservant des maisons de soins à Glasgow.

Aberdeen, Ashford, Aughton, Aylesbury, Banstead, Basildon, Beaconsfield, Bedford, Belfast, Birmingham, Blaydon, Bradford, Pont de Don, Brighton, Bristol, Bury St Edmunds, Byfleet, Cambridge, Cardiff, Chadwell St Mary, Chatham, Chelmsford, Chesterfield, Chipstead, Colchester, Coventry, Dartford, Derby, Dewsbury, Doncaster, Dundee, Durham, Dyce, Eastbourne, Édimbourg, Epsom, Esher, Eton et Windsor, Gateshead, Gatton Bottom, Gillingham, Glasgow, Gravesend, Grays, Great Yarmouth, Halifax, Harlington, Harlow, Hemel Hempstead, Hextable, High Wycombe, Hove, How Wood, Huddersfield, Hull, Ipswich, Jarrow, Leeds, Leicester, Lincoln, Lisburn, Liverpool, Londres, Longford, Loughborough, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield , Middlesbrough, Milton Keynes, Morley, Newcastle upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Nuneaton, Orpington, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Royal Tunbridge Wells, Rugby, Sheffield, Shepperton Green, Slough, donc uth Shields, Southend-On-Sea, Staines, Stevenage, Stockton, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Tynemouth, Warrington, Washington, Weybridge, Whickham, Whitley Bay, Worthing, York.

Écrit par Dan Grabham.