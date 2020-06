O2 annonce 5G dans plus de villes du Royaume-Uni, maintenant 60 emplacements couverts

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

O2 a annoncé la 5G dans 40 autres emplacements, ce qui porte le total des emplacements couverts à 60. Elle avait initialement ciblé 50 emplacements dici lété 2020.

Cest tout à fait une extension du total précédent de lentreprise, qui était de 20 au début de lannée, bien que O2 soit toujours en retard sur EE et Three en termes de nombre de places couvertes. Cependant, les chiffres simples ne sont pas complets, car le kilométrage couvert varie énormément.

Comme Three, O2 ne facture pas de prime pour la connectivité 5G, bien sûr, vous aurez besoin dun téléphone compatible 5G . Et la 5G dO2 comprend également son tarif illimité, avec une navigation illimitée dans les données, ainsi que ses plans personnalisés existants.

O2 dit quil travaille avec Ericsson et Nokia sur des équipements 5G, bien que, comme tout le monde, il y ait des équipements Huawei dans son réseau.

O2 5G est maintenant en direct dans les endroits suivants: Aberdeen, Ashford, Banstead, Basildon, Belfast, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Cardiff, Chatham, Chesterfield, Coventry, Dartford, Derby, Dundee, Eastbourne, Édimbourg, Esher, Gateshead, Gillingham, Glasgow, Gris, Hemel Hempstead, Huddersfield, Hull, Leeds, Leicester, Lisburn, Liverpool, Londres, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield, Middlesbrough, Newcastle Upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Sheffield, Slough, South Shields, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Warrington, Weybridge, Windsor, Worthing et York.

Fait intéressant, O2 a également annoncé son déploiement de la technologie LTE-M basée sur 4G, une première pour le Royaume-Uni, ce qui est assez important pour O2 lui-même. Three a également expérimenté la technologie.

Ce nest pas vraiment pour les appareils grand public - au lieu de cela, il sera utilisé pour des choses comme les relevés de compteurs à distance, le suivi dune expédition ou les rapports despace libre dans un parking.

Le mois dernier, O2 et Virgin Media ont confirmé leur intention de fusionner et de former un rival de taille à BT / EE.