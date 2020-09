Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le légendaire concepteur de puces britannique ARM est acheté par Nvidia sous réserve de lapprobation du gouvernement et des autorités réglementaires.

Nvidia conçoit actuellement des puces basées sur la technologie ARM, en plus de son activité graphique extrêmement réussie et dautres efforts dans les véhicules autonomes et plus encore.

ARM est passée de lépoque de son processeur Advanced RISC Machine à lintérieur des machines BBC et Acorn des années 80 à lune des plus grandes entreprises technologiques au monde. Il est basé à Cambridge, au Royaume-Uni.

Sa technologie - quelle concède sous licence à dautres fabricants, tels quApple, Samsung et Qualcomm - est utilisée dans environ 95% des smartphones et tablettes et sera davantage utilisée sur les PC à mesure quApple lancera ses propres processeurs pour Mac et sur les PC Windows utilisant Processeurs Qualcomm .

Après être devenue une entreprise publique, elle est en grande partie détenue par SoftBank au Japon. Cependant, Nvidia a sauté dans un accord dune valeur de 40 milliards de dollars.

La question de savoir si elle sera approuvée est un sujet de débat. Et, bien sûr, il est possible que la technologie dARM soit plus définitivement cachée aux entreprises chinoises dans le cadre de la guerre commerciale américano-chinoise.

Nvdia dit quelle sest engagée à maintenir les activités dARM au Royaume-Uni, ce qui est logique compte tenu de la quantité dexpertise technique dans et autour de la base de Cambridge de la société. Mais il sera intéressant de voir comment cela se déroulera au fil du temps avec la fin de la période de transition du Brexit à lhorizon.

Le fondateur de la société, Hermann Hauser, a suggéré dans lémission Today sur Radio 4 que cette décision était "un désastre absolu pour Cambridge, le Royaume-Uni et lEurope".

«Si des centaines d’entreprises britanniques qui intègrent la technologie ARM dans leurs produits veulent la vendre et l’exporter n’importe où dans le monde, y compris la Chine - qui est un marché majeur -, la décision d’autoriser ou non l’exportation sera prise en la Maison Blanche et non à Downing Street », a-t-il déclaré.

Nvidia, cependant, est naturellement plus optimiste et positive: "Le siège social dARM restera à Cambridge et continuera dêtre une pierre angulaire de lécosystème technologique britannique. Nvdia conservera le nom et la forte identité de marque dARM", a déclaré le fondateur et PDG de Nvdia, Jensen Huang dans une déclaration .

«ARM nous donne la masse critique pour investir au Royaume-Uni. Nous allons construire un centre de recherche sur lIA de classe mondiale à Cambridge.

«En associant linformatique IA de Nvdia à la vaste portée du processeur dARM, nous allons exploiter lopportunité géante de lIA et faire progresser linformatique à partir du cloud, des smartphones, des PC, des voitures autonomes, de la robotique, de la 5G et de lIoT.»

Ironiquement, SoftBank détenait également une participation dans Nvidia, quelle a vendue en 2019.

Écrit par Dan Grabham.