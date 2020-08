Nvidia en `` pourparlers avancés pour acheter le concepteur de puces clés Arm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait quelques semaines que nous avons découvert que Nvidia était intéressée par lacquisition dArm et il semble que les pourparlers soient à un stade avancé selon une source de Bloomberg. Il semble également que lactuel propriétaire, Softbank, souhaite également conserver une participation dans lentreprise.

Arm, basée au Royaume-Uni, est une entreprise importante car ses conceptions de puces se trouvent dans la grande majorité des appareils mobiles - plus de 95% des processeurs mobiles dans le monde sont basés sur son travail, y compris ceux conçus par Apple, Samsung, Huawei et Qualcomm.

Les propres puces Tegra de Nvidia sont également basées sur ces conceptions, mais si Nvidia a fait des progrès avec ces puces en termes de tablettes Android, la faible part de marché des tablettes Android signifiait généralement quelle ne pouvait pas prendre pied sur le marché des appareils mobiles. .

Nvidia serait une entreprise beaucoup plus forte pour lacquisition, dautant plus quil semble que linformatique séloigne définitivement des processeurs Intel et AMD traditionnels vers des puces ARM plus économes en énergie - Apple prévoit de développer ses propres puces Mac basées sur Arm conceptions, tandis que Qualcomm a également lancé des puces Snapdragon spécifiques pour les ordinateurs portables.

Nvdia se porte bien récemment, ce qui se traduit par une flambée du cours de laction.

Bloomberg a suggéré il y a quinze jours quApple et SoftBank avaient eu des discussions en vue dacheter Arm, mais que le modèle de licence dArm ne cadrerait pas avec le modèle de services logiciels-matériels-services dApple.

Arm a été à lorigine dérivé du marqueur informatique britannique Acorn. Son nom provient du processeur Advanced RISC Machine des machines BBC et Acorn des années 1980/90.

Écrit par Dan Grabham.