ARM est-il sur le point dêtre acheté par Nvdia?

Nvidia pourrait-il être en lice pour acheter le concepteur britannique de puces mobiles ARM? Cest certainement le cas et cela pourrait avoir des implications pour lavenir de la conception de puces pour téléphones mobiles.

Plus de 95% des processeurs mobiles utilisés dans le monde sont basés sur des conceptions ARM à des degrés divers, notamment les puces de la série A dApple, le Snapdragon de Qualcomm et lExynos de Samsung.

De plus, Nvidia serait en position de force pour porter le combat informatique à Intel - dautant plus que les projets dApple de développer ses propres puces Mac sont basés sur des conceptions ARM.

On sait depuis un certain temps que le propriétaire actuel, SoftBank, cherchait à céder ARM ou à lafficher publiquement - il a payé 32 milliards de dollars pour la société en 2016. Bloomberg dit quil a été en contact avec "des personnes connaissant le sujet" qui nont pas " t mentionné tout autre acheteur potentiel.

Bloomberg suggère quApple et SoftBank aient eu des discussions en vue dun achat, mais que le modèle de licence dARM ne cadrerait pas aussi bien avec lactivité de services matériels et logiciels dApple.

Fait intéressant, SoftBank détenait auparavant une participation dans Nvidia quelle a vendue en 2019.

Lacquisition dARM, qui est passée de minuscules racines du processeur Advanced RISC Machine à lintérieur des machines BBC et Acorn des années 1980 à lune des plus grandes entreprises technologiques au monde, toujours basée à Cambridge, au Royaume-Uni, suscitera forcément un intérêt plus large.