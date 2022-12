Carl Pei, le créateur de Nothing, veut s'attaquer à Apple et à l'iPhone.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La gamme d'iPhone d'Apple est déjà concurrencée par le Nothing Phone (1), mais celui-ci est destiné au segment économique du marché.

Concurrencer l'iPhone SE est une chose, mais Carl Pei, de Nothing, affirme que la prochaine étape consistera à concurrencer Apple sur le segment supérieur du marché. Un téléphone phare pourrait être sur le point de voir le jour et, chose importante, Carl Pei affirme que Nothing est prêt à l'amener devant la porte d'Apple. Nothing est prêt à vendre un téléphone aux États-Unis.

"Maintenant, nous sommes en discussion avec certains transporteurs aux États-Unis pour potentiellement lancer un futur produit là-bas", a déclaré le cofondateur de OnePlus à CNBC dans une interview.

Le Nothing Phone (1 ) n'est pas disponible aux États-Unis, Pei soulignant les complications que les opérateurs locaux ajoutent aux procédures. Cependant, il pense maintenant que OnePlus est prêt à se lancer sur ce marché, et que la confrontation avec Apple est à l'ordre du jour. Si cela ne se produit pas maintenant, Pei pense qu'il sera de plus en plus difficile pour Nothing et d'autres entreprises de rivaliser.

"Il se pourrait qu'à un moment donné, Apple détienne 80 % du marché global, ce qui ne laisserait pas assez d'espace aux fabricants de produits Android pour continuer à jouer ", aurait déclaré Pei. Il reste à voir si Nothing peut vraiment rivaliser avec Apple, mais plus de concurrence est toujours une bonne chose pour un marché qui, à différents moments, a eu l'impression d'être cousu par Apple et Samsung.

La gamme Pixel de Google est devenue une référence pour de nombreuses personnes et le fabricant Android a finalement commencé à améliorer son jeu en termes de qualité et de publicité. Mais avec tant de grands équipementiers Android qui tombent dans l'oubli, tous les yeux seront tournés vers Nothing pour voir s'il peut éviter de faire de même.

Écrit par Oliver Haslam.