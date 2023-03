La première bêta ouverte d'Android 13 pour le Nothing Phone (1) arrivera d'ici deux semaines selon Carl Pei - et certains peuvent l'installer dès aujourd'hui.

La première bêta ouverte d'Android 13 pour le Nothing Phone (1) arrivera d'ici deux semaines selon Carl Pei - et certains peuvent l'installer dès aujourd'hui.

Ceux qui possèdent un Nothing Phone (1) attendent sans doute avec impatience le jour où ils pourront y installer la dernière version d'Android de Google. Pei indique que la mise à jour sera disponible en "bêta ouverte dans deux semaines", tandis qu'une bêta fermée est maintenant disponible, bien qu'il n'ait pas expliqué comment les gens peuvent s'y prendre pour y accéder.

En fait, il n'est pas vraiment clair non plus comment les gens vont installer la bêta une fois que la période ouverte commence, mais nous pouvons certainement nous attendre à ce qu'il y ait plus d'informations disponibles dans ce délai de deux semaines. Après tout, pourquoi mentionner la bêta ouverte si elle est difficile à rejoindre ? Nous n'avons pas non plus d'informations réelles sur les régions qui seront incluses dans la bêta fermée ou publique.

Nothing avait déjà dit qu'Android 13 arriverait sur le téléphone dans un état complet au début de 2023. Une fenêtre fin 2023 pour la sortie de la première bêta a également été suggérée et il semble que Nothing a été en mesure de frapper cette fenêtre à peu près directement.

Alors que certaines personnes pointent du doigt les autres déploiements d'Android 13 et disent que Nothing arrive derrière, au moins cela arrive - et avec le calendrier de sortie précédemment agressif de Nothing, nous ne pouvons qu'espérer que le programme bêta avancera à un bon rythme.