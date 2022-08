Rien ne pourrait faire un Phone (1) Lite sans LEDs au dos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le premier téléphone de Nothing a mis du temps à arriver, avec d'interminables informations à son sujet qui ont fait la une des journaux avant sa sortie en début d'année.

L'aspect le plus unique de ce téléphone est son système Glyph, une disposition de LED à l'arrière qui vous permet de voir les alertes de notification.

Il s'agit d'une fonctionnalité d'aspect frais qui, selon nos tests, n'a pas apporté grand-chose de plus sur le plan pratique, mais qui n'est peut-être pas aussi centrale que l'on pourrait le croire dans la philosophie de design de Nothing.

Un rapport de The Mobile Indian affirme que Nothing est en fait déjà en train de travailler sur la prochaine version du Phone (1), et que la plus grande différence extérieure sera la perte des lumières Glyph.

La recharge sans fil serait également absente, et le téléphone pourrait également être un peu plus petit.

Le téléphone sera apparemment une version encore plus économique d'un design similaire, ce qui permettra de réduire encore le prix comme l'ont fait tant de versions Lite ces dernières années.

Étant donné que son fondateur, Carl Pei, a beaucoup misé sur l'idée que Nothing allait faire les choses différemment, suivre immédiatement son premier téléphone avec une version Lite représenterait un virage quelque peu surprenant.

Alors que cela aurait sans aucun doute un sens commercial, tout comme la décision de OnePlus doit maintenant le faire, ce n'est pas exactement l'ensemble de tactiques innovantes que l'on nous avait promis.

Néanmoins, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une information confirmée, et il est possible qu'elle s'avère fausse lorsque nous saurons ce qui nous attend de la part de Nothing.

Écrit par Max Freeman-Mills.