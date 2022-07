Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dbrand n'a pas peur de la controverse. Après s'être attiré les foudres des avocats de Sony avec sa gamme de façades personnalisées pour la PlayStation 5, elle s'attaque maintenant à Nothing.

Elle a dévoilé une gamme d'habillages et d'étuis pour iPhone, Pixel et Galaxy S22 de Samsung, qui leur donnent un coup de jeune dans le style de Nothing phone (1).

Et, pour être encore plus effronté, il a appelé sa nouvelle gamme d'accessoires "Something".

Le skin Something est actuellement disponible pour l'iPhone 13 Pro Max d'Apple, le Pixel 6 Pro de Google et le Galaxy S22 Ultra de Samsung. Vous pouvez également en obtenir une pour le chargeur MagSafe d'Apple.

Les peaux de téléphone coûtent 24,95 dollars pièce.

La peau s'applique directement à l'arrière de votre appareil (ou à l'avant, dans le cas du chargeur) et donne l'impression que vous pouvez vaguement voir les entrailles. Vous obtenez également un design similaire à celui du gliph du téléphone Rien.

C'est en grande partie ironique dans le cas de l'iPhone, car beaucoup pensent que l'appareil Nothing ressemble de toute façon à l'arrière du téléphone d'Apple.

Chacun des appareils mobiles peut également être équipé d'un étui Something Case, qui coûte à partir de 49,90 dollars.

Nous ne savons pas exactement combien de temps les skins et les étuis seront en vente. Dbrand lui-même a inclus une description de produit amusante qui admet le "plagiat" : "Certains pourraient nous accuser de vol. Voici notre réponse : nous n'avons rien volé", peut-on lire.

Tous ces produits sont disponibles sur le site Web de Dbrand.

Écrit par Rik Henderson.