Le téléphone Nothing (1) est maintenant officiel, mais vous savez déjà tout à son sujet

(Pocket-lint) - Le téléphone Nothing (1) a fait l'objet de fuites, de démonstrations par des YouTubers de renom, de démonstrations par la société elle-même, laissant peu de surprises pour le jour du lancement et l'annonce officielle de cet appareil tant attendu.

Cette campagne publicitaire n'a été égalée que par OnePlus, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le fondateur de Nothing - Carl Pei - était le cofondateur de OnePlus.

L'aspect le plus unique du téléphone Nothing (1) a été largement montré, avec un dos en verre transparent révélant plus de texture et de détails sous la surface que ce que vous trouverez sur d'autres appareils.

Ceci est renforcé par l'interface Glyph de Nothing, une collection de bandes de LED qui sont liées aux notifications, permettant d'éclairer l'arrière du téléphone dans diverses conditions. Encore une fois, vous avez probablement déjà vu tout cela.

Sinon, il s'agit d'une construction typique de smartphone avec du Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière, avec une bande en aluminium recyclé autour de l'extérieur du téléphone. Il est conforme à la norme IP53.

Il a été comparé à l'iPhone, et avec un bouton d'alimentation et des commandes de volume qui ont la même forme que les récents modèles d'iPhone, cette comparaison n'est pas prête de s'arrêter.

L'écran plat offre un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz (avec commutation automatique), avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, soit 402 ppi. Il s'agit d'un écran OLED, avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et la prise en charge du HDR.

Au cœur du téléphone se trouve le Snapdragon 788G+, avec des options de 8/128 Go, 8/256 ou 12/256 Go. Il y a une batterie de 4500mAh prenant en charge la charge filaire de 33W et la charge sans fil de 15W. Elle offre également une recharge inversée à 5W.

Cette fonction est un peu plus unique car elle est généralement réservée aux appareils phares et Nothing a dû personnaliser le Snapdragon 788G+ pour la rendre possible.

En ce qui concerne les caméras, il y a deux objectifs à l'arrière et les deux sont de 50 mégapixels. La caméra principale est équipée d'un capteur Sony IMX766, tandis que la caméra ultra-large est équipée d'un capteur Samsung JN1. Il n'y a pas d'objectifs de pacotille, ce qui est rafraîchissant - car de nombreux téléphones dans cette catégorie ont des objectifs macro de mauvaise qualité et d'autres gadgets.

Il y a une caméra frontale de 16 mégapixels.

En ce qui concerne le logiciel, le téléphone est livré avec Android 12, qui est relativement proche du stock. L'interface utilisateur Nothing donne quelques éléments personnalisés et comprendra certaines des fonctionnalités les plus uniques, comme un réglage rapide pour accéder à votre Tesla et une galerie NFT pour montrer vos actifs numériques.

Mais l'une des choses que vous ne saviez probablement pas, c'est le prix. Le téléphone Nothing (1) coûtera à partir de 399 £, ce qui le place en concurrence directe avec des appareils comme le Pixel 6a et le Samsung Galaxy A53. Il sera disponible à partir du 21 juillet 2022 en vente libre, chez Amazon, Smartech à Selfridges, et chez O2 en tant que partenaire réseau exclusif au Royaume-Uni.

Nothing a également confirmé qu'il aura un pop-up au Royaume-Uni, basé à Covent Garden, qui vendra un nombre limité de combinés.

Écrit par Chris Hall.