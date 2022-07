5 caractéristiques uniques du téléphone Nothing (1)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Carl Pei a déclaré que la technologie était ennuyeuse et que la mission de Nothing était de la rendre à nouveau passionnante. Avec le lancement du téléphone Nothing (1), la plus grande pièce du plan de Nothing se met en place.

Mais en quoi ce téléphone est-il unique ? N'est-il pas tout simplement identique à tous les autres smartphones Android de milieu de gamme ?

Voici quelques caractéristiques uniques qui lui permettent de se démarquer.

L'arrière du téléphone est en Gorilla Glass 5 (comme l'avant) et il est transparent. Cela signifie que vous pouvez voir à travers le dos une partie du fonctionnement du téléphone. Rien n'a dû tenir compte du design global pour s'assurer qu'il y avait quelque chose à voir - et il y a des textures et des éléments visibles sous le verre que vous ne verrez jamais sur un autre téléphone.

D'accord, le dos transparent aide l'interface Glyph - le système d'éclairage arrière - mais cela aurait pu être fait sans transparence. L'interface Glyph utilise des bandes de LED illuminées pour vous alerter de diverses choses - comme les notifications, la charge ou Google Assistant - mais peut également fonctionner comme une lumière de remplissage pour la caméra. Nous avons déjà vu des écrans arrière sur des téléphones de jeu, mais rien de tel - cela fait certainement ressortir le téléphone.

Oui, vous n'achetez pas le téléphone pour son emballage, mais si vous voulez vous faire remarquer, concevez ce dans quoi votre téléphone est livré. Avec des bandes de déchirure soignées sur l'emballage mince, il y a un sentiment de qualité à l'expérience de déballage qui dément le prix abordable de ce téléphone.

Si vous avez utilisé Android pendant un certain temps, vous savez que les réglages rapides sont géniaux. Sauf lorsque vous devez ouvrir d'autres menus pour désactiver le Wi-Fi, parce que Google a décidé de déplacer le réglage rapide. L'interface Nothing UI offre une bascule glissante pour les données mobiles, le Wi-Fi et le hotspot. C'est si simple, mais si utile.

Habituellement, lorsque vous voulez un nouveau téléphone, vous allez simplement l'acheter. Rien ne vous oblige à faire des pieds et des mains. Tout d'abord, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, il ne sera pas en vente pour vous. Pourquoi ? Parce que le lancement d'un appareil aux États-Unis coûte très cher. Mais ce n'est que le début. Il y aura un système d'invitation pour les précommandes, vous devrez donc vous inscrire sur une liste d'attente. Mais il sera en vente libre le 21 juillet 2022 (au Royaume-Uni) et avec un certain nombre de détaillants, il devrait alors être plus facile d'en obtenir un.

Écrit par Chris Hall.