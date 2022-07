Événement de lancement de Nothing phone (1) : Comment regarder Retour à l'instinct

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que le téléphone Nothing (1) pourrait être le téléphone le plus attendu de ces cinq dernières années. Il y a une énorme attente autour de cet appareil, avec Nothing poursuivant la ligne qu'il va être le cœur de leur nouvel écosystème d'appareils conçus pour rendre la technologie intéressante à nouveau.

Voici comment vous pouvez regarder l'événement en direct, avec Carl Pei qui lance ce nouveau smartphone.

L'événement Return to Instinct est prévu pour le 12 juillet 2022 à 16h00 BST. Voici les dates et heures internationales :

San Fransisco - 08:00 PDT

New York - 11:00 EDT

Londres - 16h00 BST

Berlin - 17h00 CEST

New Delhi - 20:30 IST

Tokyo - 00:00 JST, 13 juillet

Sydney - 01:00 AEST, 13 Juillet

L'événement sera retransmis en direct sur YouTube, ce qui vous permettra de suivre le déroulement de la manifestation. La vidéo YouTube se trouve en haut de cette page - il suffit d'appuyer sur play.

Beaucoup de choses ont déjà été révélées sur le téléphone Nothing (1), du design à l'intéressante interface Glyph qu'il offrira, en passant par le matériel de base. Comme nous avons déjà vu le téléphone à travers diverses photos et vidéos de Nothing lui-même, il n'y a pas grand-chose que nous attendons d'apprendre.

Nous nous attendons donc à ce que le lancement soit davantage une prise de position. Carl Pei - ancien cofondateur de OnePlus et désormais fondateur de Nothing - a déclaré vouloir construire un écosystème qui rivalise avec celui d'Apple, où la technologie travaille ensemble et ne se met pas en travers du chemin, et qui veut défier le statu quo.

Jusqu'à présent, la plupart des discussions ont porté sur la création d'un battage médiatique, mais c'est vraiment l'écosystème qui sera important ici et c'est pourquoi il faudra le suivre de près.

Écrit par Chris Hall.