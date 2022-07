De superbes images du Nothing Phone (1) avant son lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing va annoncer son premier smartphone - le Nothing Phone (1) - lors d'un événement le 12 juillet. La société a présenté divers éléments du téléphone au cours des dernières semaines et il y a eu plusieurs fuites également, mais la dernière révèle des rendus de presse du téléphone avant l'événement de lancement.

Les rendus ont été publiés par le serial leaker Evan Blass (@evleaks) et ils montrent le Nothing Phone (1) dans les deux options noir et blanc, ainsi que sous plusieurs angles.

Sautez ce fil si vous vivez aux États-Unis. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3- Evan Blass (@evleaks) 8 juillet 2022

Nothing avait précédemment révélé le design arrière du Phone (1) - qui est semi translucide - donc les rendus ne montrent rien de nouveau sous cet angle, mais ils donnent un aperçu très clair de l'appareil.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Nothing n'a pas encore officiellement montré l'avant ou les côtés, mais le téléphone est apparu dans une vidéo de prise en main avec des bords plats comme l'iPhone 13 d'Apple et un écran plat avec une caméra à trou dans le coin supérieur gauche, les deux étant montrés dans les rendus de Blass aussi.

Evan Blass

Il a été confirmé que des LED éclaireraient certaines parties de l'arrière du Nothing Phone (1), connu sous le nom d'interface Glyph, et nous savons que l'appareil fonctionnera avec le chipset Qualcomm Snapdragon 778+. Il devrait offrir un écran de 6,55 pouces et proposer une double caméra arrière de 50 mégapixels.

L'événement Nothing Phone (1) aura lieu le 12 juillet, mais pour l'instant, vous pouvez tout lire sur l'appareil dans notre rubrique tout ce que vous devez savoir.

Écrit par Britta O'Boyle.