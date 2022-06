Les prix des téléphones sans fil (1) fuient, offrant un tableau étonnamment abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing se prépare à lancer le téléphone Nothing (1) et, grâce à des fuites et à ses propres confirmations, nous nous faisons peu à peu une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre le jour du lancement.

Le dernier détail en date est le prix, très important. Grâce à un listing intempestif sur Amazon, les prix de l'appareil en Europe ont été dévoilés.

Selon la fuite partagée via Reddit, le téléphone Nothing (1) sera vendu au détail au prix de 469,99 € pour la version 8/128 Go, tandis que la version 12/256 Go coûtera 549,99 €.

L'autre détail révélé ici, bien sûr, est la RAM et les options de stockage. Nous avions entendu qu'il y aurait une version de 8 Go de RAM à partir d'un benchmark qui a fuité, mais l'ajout d'une version de 12 Go signifie qu'il va y avoir une option pour un modèle plus puissant.

Il est associé au Snapdragon 778G+ et c'est important de le rappeler quand on regarde ces prix. Cela le place dans la même fourchette que le Pixel 6a, autour de la marque de 400 £ pour cet appareil moins cher - ce qui le place également dans le même territoire que le Samsung Galaxy A53.

Ainsi, le téléphone Nothing (1) va se lancer dans un territoire concurrentiel, flanqué d'appareils aux spécifications similaires, mais avec un peu d'originalité grâce à son design unique. Pour beaucoup, nous pensons que le fait de découvrir que ce téléphone est à un prix abordable les incitera à le considérer sérieusement.

Rien ne semble avoir été capable de garder beaucoup de secrets sur cet appareil. Entre ses propres teases et les fuites prolifiques, il n'y aura pas beaucoup de surprises le jour du lancement.

Écrit par Chris Hall.