Confirmation de la présence d'un chipset Snapdragon 778G+ dans un téléphone vide (1)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le train des nouvelles du Rien continue de rouler, et nous apprenons de plus en plus de détails avant l'événement de lancement du téléphone le 12 juillet.

Aujourd'hui, nous en savons plus sur le chipset qui fera fonctionner ce téléphone transparent et flashy, et il s'agit d'un milieu de gamme.

Le téléphone Nothing (1) fonctionnera avec une version personnalisée du chipset Qualcomm Snapdragon 778G, appelée Snapdragon 778G+.

Cette puce a été spécialement développée pour le téléphone Nothing, et bien que les spécifications soient presque identiques, elle ajoute la prise en charge de la recharge sans fil ainsi que la recharge sans fil inversée.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Date confirmée et premières offres annoncées Par Maggie Tillman · 29 Juin 2022

Ces fonctionnalités sont normalement réservées aux appareils phares et, en tant que telles, n'ont pas été mises en œuvre auparavant dans le chipset de milieu de gamme.

Quiconque suit l'histoire de Nothing sait que Carl Pei était derrière OnePlus, et opter pour un processeur de milieu de gamme est un mouvement tout droit sorti du playbook original de OnePlus.

Bien sûr, les choses ont été assez différentes avec OnePlus ces derniers temps, il semblerait donc que Nothing cherche à combler ce vide.

Nothing a déclaré à Input mag que le Snapdragon 778G+ est plus efficace que les processeurs haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 1, et donc le téléphone Nothing aura une plus grande autonomie, de meilleures propriétés thermiques et, probablement, un prix agressif.

Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas longtemps à attendre pour le découvrir. Il semble que Nothing soit sur la bonne voie pour tout révéler avant son prochain événement de lancement.

Écrit par Luke Baker.