Nothing ouvre la liste d'attente, détaille les invitations et demande un dépôt pour le téléphone Nothing (1)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing ne fait pas de précommandes conventionnelles sur le téléphone Nothing (1) et adopte essentiellement la même approche que celle utilisée pour le OnePlus One, en utilisant une liste d'attente et un système d'invitation. Ce n'est pas une surprise, car cela semble provenir du livre de jeu de Carl Pei.

La liste d'attente publique pour le téléphone Nothing (1) est maintenant ouverte, vous pouvez donc vous ajouter à cette liste. Au moment où nous écrivons ces lignes, près de 14 000 personnes sont inscrites sur cette liste. Il existe également une liste privée qui recevra déjà des invitations.

Le fonctionnement est le suivant : vous vous inscrivez sur la liste d'attente et, à un moment donné, vous recevrez une invitation. Cette invitation vous donne accès à un téléphone que vous pouvez commander à l'avance.

Cette partie du processus vous demandera un dépôt de 20 £ qui n'est pas remboursable, mais qui sera déduit du coût final du téléphone - qui ne sera pas annoncé avant le jour du lancement. Le jour du lancement, le 12 juillet, vous pourrez vous connecter et terminer votre commande, en payant le solde de l'appareil.

Il y a également un bonus de précommande de 20 £ de crédit pour des accessoires ou l'oreille Nothing (1).

Il est ensuite promis que vous recevrez le téléphone avant la sortie générale, bien que nous ne sachions pas encore exactement quand cela pourrait être - et il semble que Nothing surveillera de près les stocks et les demandes, tout comme nous l'avons vu avec OnePlus dans les premiers jours.

Il y a quelques façons de remonter dans la liste d'attente - si vous recommandez des amis et qu'ils utilisent ce lien de parrainage, vous remonterez dans la liste. Là encore, il s'agit d'une mesure visant à créer un effet de mode pour encourager les gens à passer le mot.

L'éléphant dans la pièce ici est que l'on vous demande essentiellement de verser un acompte sur un appareil alors que, premièrement, vous ne connaissez pas le prix final et, deuxièmement, vous n'avez pas les spécifications complètes.

Il y a donc un certain risque : vous pourriez mettre la main sur le téléphone le plus populaire de 2022, celui dont tout le monde parle, ou vous pourriez vous retrouver avec un citron et regretter de ne pas avoir acheté un Samsung comme tout le monde.

Écrit par Chris Hall.