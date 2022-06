Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une fuite de résultats de benchmark suggère que le premier smartphone de Nothing ne sera pas un flagship tout puissant. Au lieu de cela, la société semble prendre la voie de l'utilisation d'un chipset de milieu de gamme très performant.

Le résultat en question a été trouvé sur Geekbench et indique que le téléphone Nothing (1) sera alimenté par le Snapdragon 778+, et non par l'un des chipsets plus puissants de la série 8.

Il est clair depuis le début que l'objectif principal de Nothing est le design, et la fabrication d'un téléphone qui semble différent du reste des téléphones sur le marché. Avec son design transparent à l'arrière, c'est certainement ce qu'il fait.

D'un point de vue fonctionnel et technique, il semble également que l'accent soit mis sur la fabrication d'un téléphone solide, pratique et facile à utiliser au quotidien. Un téléphone qui fonctionne bien avec d'autres produits, comme ses propres écouteurs.

Rien ne vise à faire le smartphone le plus rapide et le plus puissant avec les meilleurs résultats Geekbench. En fait, on pourrait dire qu'il serait même insensé de s'y essayer étant donné le rapport investissement/rendement.

Il est beaucoup plus logique de construire un téléphone unique et très solide à un prix compétitif. Et vous ne pouvez généralement pas le faire si vous avez le Snapdragon 8 Gen 1 à bord, à moins que vous ne soyez prêt à faire des compromis sur d'autres caractéristiques qui sont sans doute plus importantes pour la plupart des gens (comme les appareils photo).

Le temps nous dira si cette approche sera couronnée de succès. Le téléphone Nothing (1) sera lancé le mois prochain.

Écrit par Cam Bunton.