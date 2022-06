Le téléphone Nothing (1) montre son arrière clignotant dans de nouvelles vidéos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un autre jour, un autre aperçu du téléphone Rien (1). Les révélations se succèdent à un rythme effréné ces derniers temps, et la dernière en date est une surprise particulièrement voyante.

Les nouvelles vidéos proviennent d'une petite fête de lancement que Nothing a organisée à Bâle, en Suisse, en marge de l'événement Art Basel. Nous avons eu un aperçu de l'arrière de l'appareil, mais l'avant est gardé secret pour le moment.

Une vidéo postée par Lorenz Keller nous montre des LED clignotantes qui ornent le panneau arrière du téléphone tant attendu.

La manière exacte dont Nothing prévoit d'utiliser ces LED n'est pas certaine, mais elle a définitivement le facteur wow. Cela rappelle le Nokia 3220 classique, qui avait des LED clignotantes des deux côtés du téléphone qui s'allumaient lorsque vous receviez un appel ou un message.

Il semblerait que Nothing va mettre en œuvre quelque chose de similaire, mais avec une esthétique beaucoup plus moderne, et pour autant que l'on puisse dire, les LEDs ne brillent qu'en blanc.

Nous nous attendons à ce que les LEDs fonctionnent comme un flash pour l'appareil photo, un peu comme un mini-anneaulumineux qui encercle l'appareil photo.

Un autre cas d'utilisation intéressant est que le design pointe vers l'entrée USB, vous permettant de recharger facilement dans l'obscurité. Il en va de même pour le connecteur de charge sans fil, bien que nous ne soyons pas sûrs qu'il soit très utile dans la pratique.

Ben Geskin a également partagé d'autres images haute résolution du téléphone, et comme nous l'avons déjà dit, il ressemble assez à un iPhone 12, mais avec un dos transparent flashy.

La sortie effective est prévue pour le 12 juillet, mais à ce rythme, il ne restera pas grand-chose à révéler.

Écrit par Luke Baker. Édité par Chris Hall.