Aucun téléphone (1) n'est révélé dans son design : Ce n'est plus un teasing

(Pocket-lint) - Au cours de la semaine dernière, Nothing a partagé des aperçus du prochain téléphone Nothing (1), dont le lancement est prévu le 12 juillet.

Aujourd'hui, la société nous a dévoilé l'arrière du téléphone, ce qui permet de voir de plus près le design que Carl Pei a fait adopter.

Le message de Nothing au cours de l'année écoulée est que la technologie est dépassée. Tout est pareil et les expériences sont ennuyeuses. Alors que Carl Pei - fondateur de Nothing - fait l'éloge d'Apple et de Samsung pour ce qu'ils ont fait, il considère que Nothing construit un écosystème rival.

Nous avions entendu dire dès le début que le téléphone Nothing (1) comporterait une certaine translucidité. Cela donne un design différent à l'arrière du téléphone, mais ce n'est pas le genre de translucidité que certains auraient pu attendre. Au lieu d'être capable de voir les composants à travers l'arrière du téléphone (comme nous l'avons vu chez HTC ou Xiaomi dans le passé), cela apporte différentes textures au design.

Cela donne au téléphone un aspect unique, mais comme nous l'avons déjà dit, ces lentilles d'appareil photo et le cadre aplati du téléphone nous rappellent l'iPhone. Ce n'est peut-être pas une coïncidence : le fait que le design évoque des souvenirs de l'appareil avec lequel vous essayez de rivaliser est peut-être une bonne chose.

Vous pouvez également tracer les lignes qui ont été initialement révélées lors de la première annonce du téléphone, mais nous n'avons pas vu s'il y a une fonction à ces éléments.

Au centre du design se trouve la boucle de charge inductive à l'arrière (pour la charge sans fil) et il y a quelque chose de merveilleusement geek dans ce design. Jusqu'à présent, nous ne l'avons vu qu'en blanc et nous ne savons pas s'il apparaîtra également en noir.

Il reste à voir exactement ce qui sera révélé au cours du mois à venir, mais nous espérons que rien ne sera laissé pour le jour du lancement.

