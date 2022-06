Le téléphone Nothing (1) révélé dans une vidéo des coulisses

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing a vraiment commencé à essayer de faire du battage médiatique pour le lancement de son nouveau téléphone, le Nothing phone (1), en dévoilant maintenant un aperçu de l'appareil dans une vidéo de promotion.

Le téléphone est vu à travers une fenêtre dans la main de Carl Pei à la dernière seconde de la vidéo. C'est une petite récompense pour les 15 minutes d'autopromotion qui ont précédé la vidéo, mais le résultat est le même : un aperçu du téléphone.

Comme nous l'avons vu dans le précédent teasing de la société, le téléphone est entouré d'un cadre en aluminium aplati et le résultat global ressemble à l'iPhone 13 Pro, mais avec moins d'objectifs. On pourrait presque imaginer que Nothing trolle tout le monde avec une peau à l'arrière d'un iPhone si ce n'était pas pour cet objectif manquant.

À partir de ce cadre de la vidéo, nous obtenons un meilleur aperçu et le design qui nous est montré s'aligne avec le logo précédent qui a été montré lorsque les plans pour un téléphone ont été annoncés pour la première fois, expliquant ces cercles et ces barres obliques.

Vous pouvez voir qu'il y a des différences de texture - si c'est une différence tactile ou si tout est sous la vitre arrière, nous ne pouvons pas le dire.

Il s'agit, cependant, d'une révélation délibérée. Rien de ce qui vient de Nothing ne semble accidentel, la société misant sur la couverture de ces " fuites " pour aider à créer un engouement pour le lancement du téléphone.

Dans la vidéo elle-même, il est mentionné que le téléphone sera d'abord disponible chez StockX - ce qui peut vous ravir ou vous remplir d'horreur - car Nothing s'engage dans une voie qui devient rapidement si surmédiatisée qu'elle pourrait finir par se consumer elle-même.

Le lancement du téléphone est toujours prévu pour le 12 juillet 2022, avec un événement en direct à Londres, et nous savons qu'il sera alimenté par du matériel Qualcomm. Nous nous attendons à ce que tout le reste nous soit communiqué au compte-gouttes dans les semaines à venir, à moins qu'il ne s'agisse d'un énorme canular - car nous pensons toujours qu'il ressemble trop à un iPhone d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Écrit par Chris Hall.