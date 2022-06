Le téléphone rien (1) pourrait finir par ressembler à un iPhone translucide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Maintenant que Nothing a annoncé la date de lancement du téléphone Nothing (1), l'entreprise semble être passée en mode hype complet.

La dernière image, partagée sur les canaux sociaux, semble montrer un couple d'oiseaux. Mais c'est ce sur quoi ils sont assis qui est important et nous ne pouvons que supposer qu'il s'agit du premier véritable aperçu du téléphone Nothing (1).

Curieux ? Ils le sont aussi. pic.twitter.com/7jOVNEGRhu- Nothing (@nothing) 13 juin 2022

Ce qui ressort le plus, c'est le bord plat de l'appareil. Cette combinaison d'argent et de blanc à l'arrière ressemble beaucoup à l'iPhone, que ce soit l'iPhone 4/5 que tout le monde aimait ou l'iPhone 12/13 plus récent.

Ensuite, il y a la courbe de l'objectif de l'appareil photo dans le coin supérieur gauche, mais il y a clairement d'autres éléments de design sur le reste du téléphone.

Nous nous attendons à ce que l'arrière de ce téléphone soit translucide lors de son lancement. Cela a été confirmé, créant un thème de design qui s'inscrit dans la lignée de l'étui Nothing ear (1) et en regardant de plus près l'image, il semble qu'il y ait une certaine texture à l'arrière du téléphone qui s'inscrit dans la finition texturée que l'on retrouve dans l'étui Ear (1).

Au-delà de cela, bien sûr, nous ne pouvons pas voir beaucoup plus sur ce que ce téléphone pourrait ressembler, sauf qu'il semble qu'il y aura une version blanche. Nous pensons qu'il y aura également une version noire.

Quant au thème des oiseaux, nous ne savons pas trop quoi en penser. Nous avons ces perruches bleues (plus communément appelées perruches au Royaume-Uni) ici, et la précédente annonce de l'événement utilisait l'image du dos d'un oiseau, qui ressemble à un perroquet éclectus.

Étant donné que nous venons de suggérer qu'il pourrait ressembler à un iPhone translucide, peut-être que l'autre trait des perroquets - le mimétisme - est ce dont il s'agit, ou peut-être s'agit-il de contrebande de perruches ?

Tout sera révélé le 12 juillet et nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup plus de teasing, et probablement plus d'oiseaux aussi.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Juin 2022

Écrit par Chris Hall.