Aucun téléphone (1) n'est livré avec un chargeur de 45W ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le problème lorsqu'on essaie de lancer un nouvel appareil, c'est que le processus de certification de cet appareil va révéler toute une série de détails.

C'est le cas avec cette dernière fuite, qui suggère que le téléphone Nothing (1) sera livré avec un chargeur de 45W. L'information provient de l'agence de normalisation TUV qui certifie un chargeur de la marque Nothing.

Nous savons déjà que le téléphone Nothing (1) sera annoncé le 12 juillet lors d'un événement à Londres et dans le mois qui nous sépare de cette date, nous nous attendons à en apprendre beaucoup plus sur l'appareil.

L'objectif de Nothing est de créer une marque technologique libre des restrictions que l'on trouve ailleurs. Elle veut créer un super écosystème sans compromis, capable de rivaliser avec Apple, mais fonctionnant non seulement avec ses propres appareils mais aussi avec des partenaires clés.

Le téléphone Nothing (1) sera sans doute la pièce la plus importante du puzzle, car il sera au cœur du système.

Nous savons que, du point de vue du design, il y aura une certaine translucidité et que la bobine de recharge sans fil est un élément central de ce design - mais la plus grande chose à propos de ce téléphone est probablement l'optimisation logicielle : c'est ce qui va conduire toute sorte d'ambitions d'écosystème.

En ce qui concerne la batterie, nous ne connaissons pas encore sa capacité, mais grâce à cette fuite, nous savons qu'elle est susceptible d'offrir une charge de 45W. Reste à savoir s'il s'agit uniquement d'une recharge filaire de 45W ou si elle s'étend également à la recharge sans fil de 45W.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 10 Juin 2022

En tout cas, pour les fans de OnePlus et les adeptes de l'histoire de Carl Pei, c'est un moment passionnant à l'approche du lancement du premier smartphone de Nothing.

Écrit par Chris Hall.