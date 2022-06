Le téléphone sans fil (1) sera annoncé le 12 juillet.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La machine à hype est en plein essor chez Nothing, avec la confirmation que le téléphone Nothing (1) sera annoncé lors d'un événement appelé Return to Instinct.

L'événement aura lieu le 12 juillet 2022, il reste donc encore un peu de temps avant la grande annonce et vous pouvez être sûr qu'au cours du mois prochain, il y aura des fuites, des teases - et probablement quelques interviews "exclusives" avec des titres sélectionnés où Carl Pei révèle tout.

Le battage médiatique autour du téléphone Nothing (1) suit une trajectoire similaire à celle des anciens appareils OnePlus, ce qui semble être la méthode de travail de Carl Pei. Après avoir rencontré les médias au Mobile World Congress, des " fuites " du téléphone sont apparues avant la confirmation que Nothing prévoyait effectivement de lancer un téléphone.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas grand-chose - il a été officiellement confirmé qu'il sera alimenté par Qualcomm, nous savons qu'il utilisera de l'aluminium recyclé pour le châssis, qu'il y aura une recharge sans fil, que le boîtier sera translucide et qu'il fonctionnera sous Android - mais c'est tout.

Le danger ici, c'est que le battage médiatique crée une attente qui ne peut être satisfaite : Rien ne parle de changer notre approche de la technologie et le nom de l'événement - Return to Instinct - joue sur ce thème.

Ce que nous attendons, c'est un téléphone de milieu de gamme abordable, avec un logiciel optimisé pour faciliter l'interopérabilité avec d'autres appareils. Nous sommes sûrs que les utilisateurs apprécieront cette expérience, tandis que le grand jeu de Nothing est de construire un écosystème qui offre une expérience rivalisant avec celle d'Apple.

L'entreprise promet que tout sera révélé lors de l'événement du 12 juillet. Il s'agira également d'un événement physique (avec un livestream), nous prévoyons donc d'être présents pour vous apporter tous les détails, en direct, au fur et à mesure.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 8 Juin 2022

Écrit par Chris Hall.