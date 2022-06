Une fuite révèle les caractéristiques de l'écran d'un téléphone vide (1)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nothing a annoncé en mars 2022 qu'il avait l'intention de lancer un smartphone et nous avons vu un certain nombre de fuites et de teases depuis. La dernière fuite nous donne quelques détails sur l'affichage, ainsi qu'un concept de ce à quoi l'appareil pourrait ressembler de face.

TechDroider a tweeté que le téléphone Nothing (1) sera livré avec un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080) et il est dit que l'écran sera plat sans menton. L'image conceptuelle accompagnant les détails montre un appareil qui pourrait être confondu avec la plupart des autres smartphones Android sur le marché, avec une caméra à perforation centralisée en haut.

[ EXCLUSIF] Spécifications de l'écran du Nothing Phone 1



- Écran OLED de 6,55 pouces

- 1080 x 2400

- Bords plats | Pas de menton pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) June 5, 2022

Rien d'autre n'a été révélé par le tweet de TechDroider, bien que les précédentes fuites et bribes d'informations de la société aient suggéré que l'arrière du téléphone Nothing (1) pourrait être transparent, révélant le matériel. La société a confirmé que le cadre sera fabriqué à partir d'aluminium recyclé.

Nothing a également confirmé qu'il s'associerait à Qualcomm, bien que l'on ne sache pas encore s'il optera pour les puces Snapdragon 7 Gen 1 ou Snapdragon 8 Gen 1 de la société. Il offrira également la recharge sans fil et fonctionnera sous Nothing OS, qui ne fera pas double emploi avec les applications Google.

Pour l'instant, aucune date de lancement pour le Nothing Phone 1 n'est confirmée, bien que la rumeur parle du 21 juillet. En attendant, vous pouvez lire notre tour d'horizon des rumeurs concernant le Nothing Phone 1.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.