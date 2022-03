Rien téléphone (1): Tout ce que nous savons jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rien n'annonçait qu'il avait l'ambition de lancer un smartphone lors de son événement du 23 mars 2022. Nous disons événement, c'était plutôt un soliloque de Carl Pei - le fondateur de Nothing - décrivant à quel point la technologie était devenue obsolète et qu'il était temps de changer.

Le deuxième produit de Nothing sera le téléphone Nothing (1) et voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Été 2022

Il n'y a pas de date confirmée pour le lancement du téléphone Nothing (1), mais il vise un lancement estival.

Il n'y a aucun mot sur les précommandes, les dates d'expédition ou quoi que ce soit d'autre - juste qu'il arrive au milieu de 2022.

Il n'y a littéralement rien de partagé sur le téléphone, à part l'image ci-dessus. Beaucoup ont dessiné une boîte autour de lui et ont suggéré qu'il s'agit de l'arrière du téléphone - comme nous l'avons fait auparavant.

Cela suggérerait une caméra en haut à gauche et une bobine de charge sans fil à l'arrière. Avec l'oreille Nothing (1) ayant une finition translucide, il y a la suggestion qui pourrait être la ligne prise par Nothing.

Nous avons vu cela auparavant à la fois de HTC et de Xiaomi , donc il n'y a rien de nouveau là-bas, mais cela pourrait rendre ce téléphone un peu différent.

La ligne en haut à droite reste un mystère - elle ressemble à un clin d'œil et pourrait être une sorte de signe de tête vers les notifications. Nous sommes également heureux d'accepter que tout cela puisse être un faux-fuyant pour amener les gens à spéculer, et rien de plus.

Alimenté par le Snapdragon

Nous savons très peu de choses sur les spécifications matérielles réelles du téléphone. Rien n'a annoncé qu'il était en partenariat avec Qualcomm et nous savons que cela va fournir le cœur du téléphone Nothing (1).

On ne sait pas quel SoC Snapdragon il pourrait utiliser. Le Snapdragon 8 Gen 1 en ferait un appareil phare, mais cela en ferait également un appareil coûteux. Comme l'accent est mis sur l'efficacité et l'expérience, il pourrait descendre d'un cran vers quelque chose dans la série Snapdragon 700 et toujours offrir une expérience premium - mais les clients potentiels pourraient ne rien accepter d'autre que du matériel de niveau phare.

Littéralement, rien d'autre n'est encore connu.

Android

Rien du système d'exploitation

Côté logiciel on en sait un peu plus. Nous savons que ce sera un téléphone Android et nous savons qu'il ne dupliquera pas les applications de Google, ce qui suggère qu'il sera assez proche du stock.

Mais nous savons qu'il va exécuter Nothing OS et que vous pourrez goûter à cette expérience grâce au lanceur Android que Nothing rendra disponible en avril.

Mais au-delà de cela, Nothing a de larges ambitions pour ce qu'il veut réaliser, parlant d'écosystème plus qu'autre chose - il est donc probable que Nothing veuille se différencier, offrant une expérience plus fluide en interaction avec d'autres appareils.

Écrit par Chris Hall.