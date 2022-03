Le téléphone de rien ne pourrait être une distraction, car les ambitions de cette startup sont tout au sujet du logiciel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nothing Tech, la nouvelle société dirigée par Carl Pei, anciennement célèbre pour OnePlus, vient d'annoncer son intention de lancer un smartphone. Le téléphone Nothing (1) doit être lancé à l'été 2022 et a été décrit par Pei comme "le cœur battant de l'écosystème Nothing".

Il y avait une promesse de rendre la technologie à nouveau excitante, la promesse d'un appareil comme nous n'en avons jamais vu auparavant.

Pourtant, il y a ici une disparité évidente entre certaines des choses que dit Carl Pei et ce que Nothing Tech semble faire - et cela soulève la question de savoir si Nothing veut être une entreprise de matériel ?

Le message ne concerne pas les produits matériels, il s'agit d'un écosystème. À maintes reprises, nous entendons parler de connectivité, nous entendons parler d'expérience.

"Nous construisons un écosystème de produits qui se connectent de manière transparente, si cet écosystème est construit avec succès, alors nous sommes en quelque sorte en arrière-plan. Vous ne nous sentez plus parce que tout fonctionne comme vous le pensez", Pei nous a dit dans une interview au Mobile World Congress , avant l'annonce du smartphone.

L'exemple qui sous-tend les ambitions de Nothing est l'écosystème d'Apple - comment un appareil Apple fonctionne de manière transparente avec un autre appareil Apple.

"Je pense que l'opportunité que nous avons devant nous est qu'il n'y a pas d'alternative à Apple… leur écosystème - tous leurs produits fonctionnent bien les uns avec les autres. Mais si vous quittez l'écosystème Apple et regardez un PC Windows et une paire de haut-parleurs Sonos etc, vous n'avez pas la même intégration. C'est ce que nous essayons de construire, ce système de produit et cette couche de connectivité », explique Pei.

Ce dont Nothing parle vraiment ici ne concerne pas les produits, mais la façon dont ils fonctionnent les uns avec les autres.

Les AirPod détectent votre iPhone et fonctionnent ensuite avec tous vos appareils Apple en sont l'exemple clé, mais Apple trouve de nouvelles façons de faire fonctionner Mac et iPad ensemble, par exemple, car il utilise son écosystème pour améliorer l'expérience utilisateur.

Rien de tout cela n'a rien à voir avec le matériel, pas vraiment. Les utilisateurs d'Apple savent qu'il existe de meilleurs choix, de meilleurs écouteurs, de meilleurs haut-parleurs - mais existe-t-il de meilleures expériences connectées ?

Une grande partie de ce que fait Apple est attribuée à Apple pour concevoir à la fois le matériel et les logiciels, ceux à l'intérieur parlant de l'avantage de l'écosystème et ceux à l'extérieur parlant du jardin clos.

Prenez quelque chose qui ne vient pas d'Apple et vous constaterez que l'écosystème s'effondre - un tracker Tile, une montre Garmin ou un casque Sony - et c'est là que rien ne veut changer le récit. Il ne s'agit pas seulement de produits Nothing fonctionnant avec des produits Nothing, il s'agit de produits tiers. Faire en sorte que les meilleurs appareils fonctionnent mieux ensemble.

Nous avons déjà vu quelques marques tomber dans le mélange de Nothing. Il y avait la Tesla de Carl dans une capture d'écran montrée sur scène et cette mention de Sonos - et celles-ci ressemblent au genre de marques dont Rien ne parle. Ils sont reconnus dans les cercles technologiques comme étant souhaitables, mais ne jouent pas toujours bien avec les autres.

Nous construirons ensuite un écosystème de produits composé à la fois de produits Nothing et de produits d'autres grandes marques mondiales, créés pour s'intégrer sans effort les uns aux autres.



Enfin, nous améliorerons l'expérience utilisateur grâce aux services, tout en construisant le tout avec notre communauté. pic.twitter.com/xcAhgWpvUO – Carl Pei (@getpeid) 24 mars 2022

C'est alors le défi : il s'agit de construire quelque chose qui fonctionne sur plusieurs plates-formes, qui peut fournir l'interface, peut construire ces ponts pour une expérience connectée plus transparente.

Il existe déjà des millions de téléphones Android, alimentés par Qualcomm, exécutant le logiciel Google - et ajouter un autre téléphone au mélange ne sera pas très différent.

C'est donc le logiciel qui va changer l'aiguille, le logiciel qui définit l'expérience, le logiciel qui a toute la valeur.

Où cela pourrait-il se diriger? Une chose que nous savons sur les startups, c'est que beaucoup sont financées dans le but non pas de créer une grande entreprise, mais dans le but d'être rachetées par une grande entreprise. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que Nothing ne consiste pas à construire le matériel, c'est une tentative de créer une expérience trop précieuse pour être négligée.

Écrit par Chris Hall.