Rien ne confirme qu'il lancera un smartphone appelé Nothing phone (1)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nothing Tech a confirmé les rumeurs selon lesquelles il lancerait un smartphone. Le nouvel appareil s'appellera le téléphone Nothing (1).

Lors d'unévénement organisé par Nothing, Carl Pei a confirmé que la société lancerait un téléphone, le décrivant comme le "cœur battant" de l'écosystème Nothing. Cela fait suite à des rumeurs suggérant qu'un téléphone était dans les plans de l'entreprise et à une "fuite" pratique qui semblait montrer le PDG de Pei et Qualcomm, Cristiano Amon, examinant un appareil inédit au Mobile World Congress 2022.

Le téléphone fonctionnera sur Android et sera alimenté par Nothing OS , qui est conçu pour être fluide et rapide, optimisant ses performances. Carl Pei a précisé qu'il ne va pas dupliquer les applications de Google, mais qu'il n'utilisera pas non plus d'animations complexes ou qu'il ne sera pas trop pointilleux, dans le but de vous offrir une excellente expérience propre.

Les utilisateurs d'Android pourront tester Nothing OS grâce au lanceur Nothing qui sera disponible sur le Play Store en avril - avec plus d'informations à venir.

Le nouveau smartphone reposera sur une plate-forme Qualcomm, mais il n'y a eu aucune confirmation de quel modèle Snapdragon il s'agira. Nous allons sortir et suggérer que ce sera le produit phare Snapdragon 8 Gen 1, mais il n'y a aucune confirmation à ce sujet.

Peu de choses ont été dites sur les spécifications du nouvel appareil, juste que Rien ne veut secouer le marché et introduire un smartphone qui peut s'asseoir au cœur de son écosystème.

Carl Pei a précédemment confirmé à Pocket-lint que l'objectif était de créer un écosystème d'appareils qui rivalisait avec l'interopérabilité transparente dont ne bénéficient actuellement que les utilisateurs d'Apple - et le smartphone principal jouera un grand rôle dans ce puzzle. Au cours de l'événement, Carl Pei a réitéré un message similaire, affirmant que l'écosystème de Nothing sera ouvert, contenant à la fois des produits Nothing et des produits tiers.

Carl Pei a confirmé que Nothing a maintenant une équipe de 300 personnes, il a une chaîne d'approvisionnement en place et travaille en partenariat avec Qualcomm et Google.

C'est toute l'information que nous avons pour l'instant, il semble que nous attendrons encore un peu avant d'obtenir de vrais détails sur le téléphone Nothing (1).

Écrit par Chris Hall.