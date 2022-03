Voici à quoi ressemble Nothing OS et vous pourrez le tester vous-même en avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nothing a annoncé son intention de lancer un smartphone baptisé Nothing phone (1) lors de son événement The Truth du 23 mars 2022.

Le téléphone sera alimenté par Qualcomm et fonctionnera sous Android, mais rien ne dit qu'il comportera Nothing OS. Parlant de Nothing OS, le fondateur Carl Pei a déclaré qu'il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec les produits Nothing et certains autres produits de grandes marques mondiales, grâce à sa nature ouverte.

Il est conçu pour être simple et pur et pour ceux qui ont suivi l'histoire de Carl Pei, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ce sera comme les premiers jours d'Oxygen OS sur les appareils OnePlus.

Bien qu'il n'y ait pas de calendrier sur le lancement du téléphone Nothing (1), nous avons quelques écrans montrant à quoi ressemblera Nothing OS.

Bien que nous n'ayons actuellement que quelques images d'écran d'accueil et d'écran de verrouillage - et l'application d'enregistrement - il est clair qu'il s'agit à peu près d'Android stock. Les icônes d'état en haut n'ont pas été modifiées, les icônes rondes et la barre de recherche Google ressemblent à un Pixel . Pei a confirmé que Nothing ne dupliquerait pas les applications de Google, mais il travaillera pour optimiser Nothing OS et le faire fonctionner efficacement.

Nothing a annoncé que vous pourrez sampler Nothing OS via son launcher qu'il va rendre disponible en avril via le Play Store.

Pour ceux qui ne le savent pas, le lanceur est l'écran d'accueil sur un appareil Android et facile à installer, vous pouvez donc avoir une sensation différente sur votre écran d'accueil et votre plateau d'applications.

Nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment, mais nous ne manquerons pas de partager la nouvelle avec vous lorsque le lanceur Nothing OS sera disponible sur le Play Store.

