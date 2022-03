Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rien n'a confirmé qu'il organisera un événement virtuel pour présenter ce qui s'en vient en 2022.

Annoncé parallèlement à la confirmation d'un financement de série B de 70 millions de dollars, Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing a déclaré :

"Avec cette ronde de financement, nous avons le carburant pour réaliser la prochaine phase de notre vision d'un avenir numérique sans faille. Je suis reconnaissant du soutien de notre communauté et de nos investisseurs. Notre première année a été un échauffement, et nous ne pouvons pas attendez de révéler ce que nous construisons à Nothing lors de l'événement à venir."

Il n'y a pas eu de pénurie de spéculations sur ce qui pourrait venir ensuite de Nothing .

Il y a des rumeurs d'un lancement de smartphone, avec la suggestion que Rien ne le montrait aux personnalités de l'industrie lors du Mobile World Congress, soutenu par une "fuite" opportune montrant Pei et le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, examinant un appareil inédit .

Nothing a un accord avec Qualcomm et nous sommes sûrs que la société de San Diego sera au cœur de tout ce que Nothing prévoit d'annoncer ensuite, beaucoup voyant un smartphone comme la pièce maîtresse des ambitions de Carl Pei pour Nothing.

S'adressant à Pocket-lint au Mobile World Congress 2022 , Pei a expliqué que ce qu'il voulait vraiment que Rien ne soit était un rival de l'expérience de l'écosystème offerte par Apple.

Cela verra probablement une série d'appareils hautement connectés lancés au cours des prochaines années, où l'expérience est peut-être plus importante que chaque pièce individuelle.

Il n'y a actuellement aucune confirmation de ce qui pourrait être annoncé, mais avec l'événement prévu pour le 23 mars, il n'y a pas longtemps à attendre.

Écrit par Chris Hall.