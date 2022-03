Rien ne fuit dans le téléphone de Carl Pei avec le PDG de Qualcomm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu de plus en plus de commérages autour de la possibilité qu'il y ait un téléphone dans le pipeline de Nothing , la nouvelle marque de Carl Pei.

Le dernier de cette histoire vient du leaker connu Evan Blass, qui a partagé une image montrant Carl Pei de Nothing et Cristiano Amon de Qualcomm examinant un téléphone.

L'image est partagée sans détails, mais nous savons que c'est dans la zone de rencontre derrière le stand Qualcomm au Mobile World Congress 2022. Nous le savons, car nous y avons passé beaucoup de temps.

Il a déjà été rapporté que Nothing présentait le prochain combiné au MWC et suite à l' acquisition d'Essential en 2021, nous avons toujours pensé que c'était une question de quand plutôt que de si.

Nous ne pouvons pas dire grand-chose à partir de l'image, mais nous soupçonnons qu'il s'agit d'un boîtier pour dissimuler sa véritable finition et son design, le placement du pouce dissimule commodément le réseau de caméras dans une certaine mesure.

La photo semble avoir été prise le 1er mars 2022 ; le personnage à gauche de la photo est Don McGuire, directeur du marketing chez Qualcomm. Nous avons déduit cela en nous basant sur les chaussures et la veste de la photo divulguée, qui correspondent à la tenue de McGuire qu'il portait lorsqu'il a partagé des images le même jour.

Nous savons que Carl Pei était sur le stand Qualcomm à cette époque, car nous nous sommes assis avec lui le même jour pour parler de Nothing .

Il y a beaucoup de questions, cependant, à propos de cette image. Nous savons que toutes ces personnes étaient là, nous savons quand et où elle a été prise, mais nous ne savons pas qui l'a prise.

Étant donné que ces salles ne sont pas remplies de monde, nous soupçonnons que Cristiano Amon et Carl Pei savent exactement qui l'a pris. Nous soupçonnons que cette personne a transmis l'image à Evan Blass pour jouer un rôle dans la construction du battage médiatique pour le prochain Nothing Phone.

S'il y a une chose que nous savons sur Carl Pei, c'est qu'il aime Internet et qu'il aime ce genre de jeux. Lorsque OnePlus a lancé ses premiers téléphones, il s'agissait de créer un battage médiatique, ce qui les rendait difficiles à obtenir pour créer un degré d'exclusivité.

Ensuite, nous avons vu Carl Pei parler à d'énormes YouTubers comme Marques Brownlee, révélant un téléphone OnePlus plus tôt que prévu d'une manière dont il savait qu'elle attirerait beaucoup d'attention auprès de la base de fans en ligne.

Cela ne semble pas différent. Nous ne pouvons pas vérifier qu'il s'agit du téléphone Nothing, nous ne pouvons pas vérifier qu'il s'agit d'une usine plutôt que d'une véritable fuite - mais il a le sentiment que Nothing joue à quelques jeux pour susciter l'intérêt pour son prochain lancement de produit.

