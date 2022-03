Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a une marque technologique appelée Nothing, et il pourrait lancer son premier smartphone d'ici le mois prochain.

La société développe un téléphone depuis plus d'un an, et Pei a apparemment récemment taquiné un prototype de téléphone devant des dirigeants de grandes entreprises telles que Qualcomm lors du Mobile World Congress 2022 à Barcelone, a rapporté TechCrunch. Nous nous sommes assis avec Carl Pei à Barcelone , mais il n'a pas voulu révéler de détails, se concentrant plutôt sur l'importance de construire une grande expérience d'écosystème.

Si Nothing devait lancer un nouveau téléphone en avril, ce serait environ un an après que la société ait lancé son premier produit : une paire d'écouteurs sans fil appelée Ear 1 .

On pense que le premier téléphone de Nothing emprunte des caractéristiques de conception aux écouteurs, comme des composants transparents.

Pei a déjà déclaré aux médias que Nothing prévoit d'introduire plus d'appareils à l'avenir. La société a également acheté les droits de la marque Essential , qui a sorti un téléphone Android en 2017 avant de fermer . Et, pas plus tard que le mois dernier, Pei a tweeté qu'il était « de retour sur Android », ce à quoi les comptes Twitter Android et Snapdragon ont publié de curieuses réponses.

Nous avons beaucoup à rattraper sur Carl – Android (@Android) 15 février 2022

Le propre compte de Nothing a même taquiné la semaine dernière que "Mars va être amusant".

Mars va être amusant. – Rien (@nothing) 28 février 2022

Additionnez tout cela et Nothing pourrait lancer un nouveau produit ce printemps.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.