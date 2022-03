Carl Pei sur Nothing, les écosystèmes et ces rumeurs sur les smartphones

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - "Ça fait du bien d'être de retour", déclare Carl Pei. « Je suis plutôt silencieux depuis un an et demi, tellement heureux d'être de retour, heureux de commencer à dire au monde ce que nous construisons ici.

Carl Pei est un visage familier sur la scène technologique, bien que cela soit maintenant partiellement masqué par le masque facial obligatoire au Mobile World Congress . Ses yeux scannent la pièce, vacillant de reconnaissance alors qu'il observe son petit public.

Ayant été l'un des fondateurs de OnePlus , son départ de la sous-marque Oppo a surpris beaucoup de monde alors qu'il se lançait dans une nouvelle aventure, amusante appelée Nothing.

Bien sûr, assis dans une salle de réunion sur le stand Qualcomm au MWC 2022 - avec Enrico Salvatori, président de Qualcomm Europe - et l'anticipation est que nous allons entendre quelque chose sur le téléphone Nothing.

N'étaient pas.

Lorsqu'on lui demande si Nothing sortira un smartphone , Pei répond rapidement : "Nous ne commentons pas les futures catégories."

Cela ne confirme ni ne nie un smartphone de Nothing, nous laissant avec un peu plus qu'une rumeur. Alors que la spéculation sur le salon est que Nothing développe un téléphone, Carl Pei l'a fait trop de fois auparavant pour donner quoi que ce soit. Il nous reste à savoir que Nothing possède l'ancienne marque Essential , mais rien de plus.

Mais Rien ne nous dit déjà ce qu'il essaie d'accomplir. La société indique sur son site Web qu'elle "crée des produits intuitifs et parfaitement connectés qui améliorent nos vies sans nous gêner". Pour beaucoup, le smartphone est au centre des produits connectés.

"J'ai été le premier enfant de mon école à avoir l'iPod et aussi le premier à avoir l'iPhone", explique Pei, nous expliquant pourquoi il est en mission avec Nothing : "Aussi le premier enfant qui a acheté le téléphone Android … le G1, j'étais vraiment excité à ce sujet."

"Mais ces derniers temps, tout cela a changé. Du côté du matériel - du moins - je ne suis plus tellement enthousiasmé par les nouveaux produits. J'ai l'impression que la société a une vision de plus en plus négative de la technologie. Ce n'est plus une source d'inspiration et c'est le but fondateur de rien."

Rien n'a dit auparavant qu'il s'agit de se fondre dans l'arrière-plan, les produits deviennent littéralement rien lorsqu'ils font ce qu'ils sont censés faire. Le lancement d'un ensemble d'écouteurs avec des matériaux transparents en était une manifestation littérale, mais ce que Carl Pei semble vraiment rechercher, c'est l'efficacité de l'écosystème.

"Nous construisons un écosystème de produits qui se connectent de manière transparente, si cet écosystème est construit avec succès, alors nous sommes en quelque sorte en arrière-plan. Vous ne nous sentez plus parce que tout fonctionne comme vous le pensez."

"Je pense que l'opportunité que nous avons devant nous est qu'il n'y a pas d'alternative à Apple... leur écosystème - tous leurs produits fonctionnent bien les uns avec les autres. Mais si vous quittez l'écosystème Apple et regardez un PC Windows et une paire d'enceintes Sonos etc, vous n'avez pas la même intégration."

"C'est ce que nous essayons de construire, ce système de produits et cette couche de connectivité."

On dit souvent qu'Apple a un énorme avantage ici, concevant à la fois son matériel et ses logiciels pour assurer la compatibilité au sein du système, tandis que d'autres produits ont tendance à rester isolés. Actuellement, seuls Samsung et Huawei semblent viser quelque chose de plus grand en termes d'écosystème. Affronter Samsung serait un défi de Goliath.

Nous avons le sentiment de Pei que l'expérience de l'écosystème va guider tous les choix que rien fait. Se référant à la conception des smartphones, Pei déclare : "toutes ces entreprises, quand elles parlent aux gens, tout est question de spécifications et de fonctionnalités - personne ne communique à un niveau supérieur".

"Personnellement, je pense que ce qui fait la force d'Apple, c'est son intégration matérielle et logicielle."

Il est donc clair que si beaucoup spéculent sur un téléphone de Nothing, cela ne sera pas un produit déterminant pour l'entreprise. Si Nothing devait lancer un téléphone, ce ne serait qu'un élément d'une image plus grande, visant à offrir une meilleure expérience connectée que ses rivaux. Assis comme nous le sommes à la tête de Qualcomm Europe, il est difficile d'imaginer que Qualcomm n'aura pas un rôle énorme à jouer dans ce processus.

Quant au reste d'entre nous, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant de voir ce qui vient ensuite de Nothing.

