Le Nokia X30 5G veut être un téléphone de milieu de gamme plus écologique, en augmentant l'utilisation de matériaux recyclés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nokia veut dominer l'extrémité abordable du spectre des smartphones et, alors que beaucoup attendaient un téléphone phare, HMD Global semble heureux de rafraîchir le milieu de gamme à la place.

C'est là qu'intervient le Nokia X30 5G. Dans un souci d'écologie, le Nokia X30 utilise 100 % d'aluminium recyclé pour le châssis et 65 % de plastique recyclé pour le dos.

Avec 3 ans de mises à jour de sécurité et une garantie de 3 ans, Nokia espère que vous garderez ce téléphone un peu plus longtemps et qu'il ne finira pas dans une décharge après quelques années.

Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, Nokia lance également le programme Circular, un service d'abonnement pour l'achat de ses appareils qui vous récompensera par des "graines" que vous pourrez dépenser en récompenses écologiques, tout en proposant de recycler vos appareils lorsque vous n'en avez plus besoin, afin d'éviter les déchets électroniques. L'objectif est de vous récompenser pour avoir gardé votre téléphone plus longtemps, en échange d'une redevance mensuelle, plutôt que de payer le prix total au départ.

Quant au téléphone lui-même, il est également protégé contre les dommages, avec le Gorilla Glass Victus en façade et un indice IP67.

Il se situe fermement dans le milieu de gamme, cependant, alimenté par le Snapdragon 695 5G, avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.

Il dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces offrant 90 Hz, et d'une batterie de 4200 mAh - avec prise en charge de la charge de 33W.

Le téléphone est équipé d'un appareil photo de 50 mégapixels à l'arrière avec OIS, ainsi que d'un ultra-large de 13 mégapixels, tandis que l'appareil photo frontal est de 16 mégapixels.

Le Nokia X30 ne s'éloigne pas trop des précédents appareils Nokia X, mais le design s'est éloigné du design rond de l'appareil photo à l'arrière pour se rapprocher un peu plus des appareils Nokia G positionnés plus bas.

Le Nokia X30 sera disponible fin septembre, à partir de 399 £, ou à partir de 25 £ par mois sur Circular avec des frais d'installation de 30 £.

Ironiquement, il est proposé en bleu nuageux ou en blanc glace - il n'y a pas d'option verte.

Écrit par Chris Hall.