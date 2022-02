Nokia C21 Plus et Nokia C2 2nd Edition sont livrés avec seulement 2 ans de mises à jour de sécurité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global a annoncé le lancement de deux nouveaux appareils dans sa série C. Ce sont des téléphones d'entrée de gamme, conçus pour être abordables et ce sont des téléphones avec lesquels Nokia a eu un certain succès.

HMD Global a annoncé une rentabilité opérationnelle pour 2021 et cela se résume en partie à se concentrer sur le bas de gamme du marché.

Après avoir fait un moonshot ambitieux avec le Nokia 9 PureView en 2019 , l'accent a été mis sur les appareils d'entrée de gamme et de milieu de gamme depuis et cela a évidemment un impact.

Cela donne naissance au Nokia C21 Plus en tant que nouveau héros des téléphones abordables pour Nokia. Il est au prix de seulement 99,99 £ ou 119 € et vous obtenez un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 13 mégapixels et il est alimenté par le matériel UNISOC.

Il existe un modèle positionné plus bas - le Nokia C21 - qui est de la même taille mais réduit la capacité de la batterie et la fonctionnalité de l'appareil photo.

Encore plus bas se trouve le Nokia C2 2nd Edition, qui ne vous coûtera que 74,99 £ ou 79 €. Ce modèle propose un écran de 5,7 pouces et une caméra arrière de 5 mégapixels. Mais il dispose d'une batterie amovible de 2400 mAh.

Ces téléphones sont tous des appareils 4G et bien qu'il y ait un appétit pour ces téléphones Android abordables, certains aspects soulèvent quelques questions.

Premièrement, ce sont des appareils Android Go , la version allégée d'Android conçue pour fonctionner sur ces appareils abordables. Mais Android Go est toujours sur la version 11 et nous ne savons pas quand Google va le mettre à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités arrivées avec Android 12.

Deuxièmement, HMD Global n'offre que 2 ans de mises à jour de sécurité sur ces appareils. C'est un peu une surprise, étant donné que Nokia a poussé le mantra de "aimez-le, faites-lui confiance, gardez-le" sur ses téléphones. Difficile de le "garder" quand il est obsolète au bout de 2 ans.

Cela reflète peut-être la durée de vie prévue de ces appareils, ou peut-être est-ce simplement qu'à l'extrémité abordable du marché, cela ne vaut pas le temps de développement pour prendre en charge les téléphones pendant de plus longues périodes.

Écrit par Chris Hall.