Nokia G21 maintenant disponible, 6,5 pouces, 90 Hz pour seulement 150 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HMD Global a annoncé un successeur abordable du populaire Nokia G20.

Le Nokia G21 dispose d'un écran HD+ 90 Hz de 6,5 pouces, d'une caméra arrière à triple objectif, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage intégré.

Il peut être étendu de 512 Go supplémentaires via microSD, mais sa plus grande caractéristique est peut-être la durée de vie de la batterie. La marque affirme qu'il peut durer jusqu'à trois jours avec une seule charge.

C'est parce qu'il arbore une batterie de 5 050 mAh et comprend un mode Super Battery Saver que vous pouvez activer. Il vous permettra toujours d'accéder aux fonctionnalités clés, mais fermera tout le reste pour gagner du temps supplémentaire.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Il prend également en charge la charge rapide de 18 W.

squirrel_widget_6580211

La caméra arrière est dirigée par un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi que des macros de 2 mégapixels et des caméras de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est centrée dans une encoche en forme de goutte d'eau en haut de l'écran.

Le Nokia G21 est maintenant disponible au Royaume-Uni, au prix de 150£.

Le Nokia G11 est également annoncé pour ceux qui ont un budget encore plus serré. Au prix de 120 £, il sera livré avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage lors de sa sortie en mars.

"Les deux appareils incarnent les qualités de durabilité et de longue durée de vie de la batterie pour lesquelles les téléphones Nokia sont devenus célèbres il y a toutes ces années. Ceci, combiné avec le meilleur des logiciels Android et plus de mises à jour de sécurité que la concurrence dans cette catégorie de prix, cimente notre vision pour 2022 et au-delà », a déclaré le PDG de HMD Global, Florian Seiche.

Écrit par Rik Henderson.